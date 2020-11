Tot 15 jaar voor reeks aanslagen in criminele milieu

De rechtbank Den Bosch heeft Nicky P. (31) en de Roemeen Dumitri M. (30) veroordeeld tot een gevangenisstraffen van 15 en 8 jaar. P. maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan acht aanslagen met handgranaten, brandbommen en vuurwerkmortieren, de Roemeen aan twee van die aanslagen. Onder meer bij café ’t Berghje in Oss ontplofte een handgranaat.

Honden

P. stichtte in februari 2018 samen met de derde verdachte (Dennie van der Z.) driemaal brand: twee keer in korte tijd bij dezelfde woning in Oss en een keer bij een woning op een woonwagenkamp in Haarlem (de zaak van Van der Z. is gescheiden). Ook is hij verantwoordelijk voor het gooien van een handgranaat naar een woning in Oss in augustus 2018 en voor het stichten van een brand bij een woning in Leende. In september 2018 gaf hij de instructies voor twee brandstichtingen kort na elkaar in een woning in Oss. Volgens de officier van justitie was de Roemeense verdachte bij beide brandstichtingen betrokken. De rechtbank vindt zijn betrokkenheid alleen bij de tweede brandstichting bewezen.

Bij deze brand kon de bewoner via een kapotgeslagen raam wegkomen. Twee van diens honden kwamen om in het vuur.

Beide verdachten gingen later in september 2018 samen met een derde verdachte naar Eindhoven en gooiden daar een handgranaat de hal van een woning binnen.

Kwade genius

De rechtbank denkt dat de misdrijven zijn gepleegd in opdracht van een onbekend gebleven persoon in het criminele circuit.

In het geval van de Arnhemmer weegt de rechtbank mee dat hij zich opwierp als de ‘kwade genius’ en de schakel vormde tussen de opdrachtgever en de uitvoerders. De delicten werden in alle gevallen gedegen door hem voorbereid en volgens plan uitgevoerd. De rechtbank zegt ‘voor het ergste in de toekomst te vrezen’ en vindt het daarom noodzakelijk de maatschappij langdurig tegen deze verdachten te beschermen. De verdachten moeten schadevergoedingen betalen aan drie benadeelden, van in totaal ruim 42.000 euro.

In de zaak van Van der Z. doet de rechtbank maandag 30 november uitspraak.

