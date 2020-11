30 jaar cel voor liquidatie Henk Baum en vijf moordpogingen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch 30 jaar cel geëist tegen de 23-jarige Nijmegenaar Dennie van der Z., die wordt verdacht van de liquidatie van Henk Baum (51), vijf moordpogingen en zeven brandstichtingen. Het OM: ‘Het blijft moeilijk voor te stellen dat deze verdachte dit allemaal heeft gedaan. Maar toch is het zo.’

Op 22 maart 2018 werd autohandelaar Henk Baum uit Nistelrode van korte afstand doodgeschoten in zijn auto in Schaijk. In november van dat jaar hield de politie Van der Z. aan. Hij wordt tevens verdacht van het (mede)plegen van een reeks aanslagen, onder meer in Oss.

Dna-sporen

Uit diverse camerabeelden bleek dat Baum op dag van de moord vanaf zijn autobedrijf in Oss werd gevolgd door iemand in een blauwe Ford Fiësta. De auto dook enkele uren voor de moord ook al op bij de woning van Baum in Nistelrode. Het bleek de auto die na de liquidatie in een bosgebied iets verderop bij Zeeland werd gevonden. Een poging deze in brand te steken mislukte, waarna er volop dna-sporen van de verdachte werden gevonden.

‘Volstrekt ongeloofwaardig’

Dennie van der Z. verklaarde eerder dat hij met Baum een afspraak had over een partij wiet, maar dat hij tijdens de achtervolging van het slachtoffer door een contactpersoon tot stoppen werd gemaand en hij de auto moest verlaten. Daarna zou de ander de achtervolging hebben voortgezet. De officier van justitie vindt dat verhaal ‘volstrekt ongeloofwaardig’.

Zeven brandstichtingen

Volgens het OM heeft Van der Z. de moord in opdracht uitgevoerd samen met andere onbekend gebleven personen. Daar bleef het allemaal niet bij.

De officier van justitie: ‘Ik denk niet dat het vaak voorkomt dat je na een geslaagde liquidatie nog de pogingen moord op vijf andere personen bespreekt en dan nog eens zeven brandstichtingen, al dan niet met gevaar voor personen. Alleen al uit deze opsomming blijkt hoe extreem de zaken zijn. Het blijft moeilijk voor te stellen dat deze verdachte dit allemaal heeft gedaan. Maar toch is het zo.’

‘Huurlingen’

De officier van justitie doelt op een reeks brandstichtingen en granaataanslagen in Oss die begon in februari 2018. Tegen twee andere verdachten (Nicky P. uit Arnhem en de Roemeen Dumitru M.) eiste justitie vorige maand vijftien en twintig jaar cel. Het OM typeerde de twee als ‘huurlingen in Brabant, voor al uw grote of kleine aanslagen’.

Maximale tijdelijke celstraf

In totaal eist het OM tegen Dennie van der Z. 20 jaar cel voor de moord op Henk Baum en 10 jaar voor de aanslagenreeks. Dat laatste is aanzienlijk lager dan de straf die tegen de anderen werd geëist. Dat komt omdat 30 jaar de maximale tijdelijke gevangenisstraf is die in Nederland kan worden opgelegd bij meerdere feiten.