‘I cannot get pin out’, zei de verdachte van aanslag

Een van de verdachten van een aanslagen met een handgranaat werd in het onderzoek door de politie afgeluisterd terwijl hij lachend beelden van zichzelf in Opsporing Verzocht aan het kijken was. ‘I cannot get pin out’, zo registreerden politiemicrofoons, aldus het Eindhovens Dagblad. Daarna lukte dat wel en er ontplofte een handgranaat bij een café, zo lieten de beelden zien.

Dinsdag is er een zitting in de zaak tegen twee mannen dat een serie geweldsmisdrijven zou hebben gepleegd. Het gaat onder meer om de granaataanslag op café ’t Berghje in Oss. Eén van hen is Nicky P. (31) en de ander de Roemeen Dumitri M. (30). Volgens de politie werkten ze samen met de 22-jarige Danny van der Z.. Die laatste is daarnaast verdacht van de liquidatie van autosloper Henk Baum, hij staat daarom pas volgende week terecht. Baum werd op 22 maart 2018 in zijn Porsche doodgeschoten onder een viaduct langs de Rijksweg in Schaik.

De politie denkt dat de drie aanslagen pleegden op het café ’t Berghje in Oss op 15 augustus 2018. Verder zouden ze twee onder meer brandstichtingen (met brandbommen) hebben begaan in de Asterstraat in Oss en bij een woonwagenkampje in Haarlem.

Dertien dagen na de ontploffing bij het café had de recherche de mannen in het vizier. In een vakantiewoning in het Limburgse Belfeld waar ze verbleven plaatste de politie microfoons.

In de vakantiewoning hoorde de politie Dennie van der Z. en Nicky P. ook praten over de beschieting van een woning in Budel die in het nieuws was. ‘Waarom hebben ze die ons niet laten doen? Die had ik echt voor niks willen doen’, zei Van der Z. tegen P.

Nicky P. ontkende voor de rechtbank dat hij met de granaataanslag of brandstichtingen te maken had. Justitie ziet onder meer bewijs in lokaties waar zijn telefoon heeft aangestraald. P. zegt dat de telefoon niet alleen door hem is gebruikt.

Overigens heeft de politie het vermoeden dat een zoon van de Brabantse crimineel Martien R. ook te maken heeft met de zaak. Tot nu toe lijkt daarvoor onvoldoende bewijs te zijn.