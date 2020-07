Dwarsverbanden met Taghi zijn geen bewijs voor moord

Connect on Linked in

De hoofdverdachte in de zaak rond de moord op Wout Sabee moet nog langer in voorlopige hechtenis blijven, zo besliste de Utrechtse rechtbank dinsdag. Marcel D. (37) zit al 21 maanden vast op verdenking van betrokkenheid bij die moord en, met medeverdachten, op verdenking van cocaïnetransporten naar Engeland. De zaak sleept al jaren. Vijf van de zeven verdachten zijn op vrije voeten.

Door Wim van de Pol

Wout Sabee (70) werd op 24 juni 2016 naast zijn woning in De Meern doodgeschoten. Er zijn geen daders voor gepakt. Twee jaar eerder overleefde hij daar ternauwernood een eerdere aanslag, daar zijn wel uitvoerders voor veroordeeld.

Het bewijs tegen D. is volgens zijn advocaat uiterst dun. Of het voldoende gaat zijn om D. veroordeeld te krijgen als opdrachtgever voor de liquidatie is sterk de vraag. D. ontkent alle aantijgingen.

De rechtbank gunt het Openbaar Ministerie nu nog het voordeel van de twijfel.

Het ernstigst lijkt de beschuldiging van het slachtoffer Sabee te zijn. Die legde na de eerste mislukte aanslag verklaringen af die pas na zijn dood door de recherche zouden mogen worden gebruikt. Daarin zegt hij dat hij zich bedreigd voelde door Marcel D. omdat die hem verantwoordelijk stelde voor een mislukt cocaïne-transport, in 2013 in Dover. Maar D. stelt Sabee nooit te hebben ontmoet.

‘Ierse gaste’

In het dossier heeft de politie verder enkele opvallende dwarsverbanden genoteerd met de onderzoeken naar onder meer Ridouan Taghi en Naoufal “Noffel” F.. Die laatste twee zijn respectievelijk verdacht en veroordeeld voor liquidaties en pogingen daartoe. Er is in 2018 anonieme informatie bij de politie binnengekomen dat D. in het kamp van Taghi zou zitten.

Marcel D., Ridouan Taghi en Noffel F. kenden elkaar, zo concludeert de politie uit de gekraakte pgp-chats van Ennetcom-telefoons. Telefoons met e-mailadressen die aan F. zouden behoren sloegen in 2015 en 2016 e-mailadressen op die aan D. zouden behoren. Ook Taghi sloeg volgens de recherche twee e-mailadressen van D. op. Nadat F. in april 2016 in Ierland was gearresteerd was D. hiervan op de hoogte voordat die aanhouding in het nieuws kwam. Hij chatte – zegt de politie – hierover met Taghi:

D: En is echt wel kut sir van die tito [F.] pffff

T: ja kan gebeuren is risico die we nemen D: ja klopt alles is geregeld voor hem nog sir? Heeft u contact met die Ierse gaste? (…) T: Dat zit goed sir heb contact met ze. D: ok top Peilbakens Er zijn nog meer dwarsverbanden, die over concrete moord niks bewijzen, maar die de rechtbank wel in het nadeel van D. zou kunnen uitleggen. Noffel F. is veroordeeld voor het aansturen van de mislukte aanslag op Peter R. in 2015 in Diemen. Peilbakens die in dat onderzoek zijn gevonden kwamen van dezelfde serie en leverancier, net als een peilbaken dat een maand eerder opdook in het onderzoek naar de moord op een man op een carpoolplaats in De Meern langs snelweg A12 (slachtoffer Aziz Anzi zat overigens volgens de politie met Marcel D. in de drugshandel). Een peilbaken uit die serie werd enkele maanden voor de moord onder de auto van Wout Sabee gevonden. Het is ook te traceren bij het huis van een vriendin van Marcel D. en bij het huis van haar familie. (tekst gaat verder na reclame)

Jason L.

In een pgp-chat zou Marcel D. begin 2016 over rapper Jason L. spreken (inmiddels veroordeeld voor medeplegen van een liquidatie). De recherche concludeert dat D. vindt dat het goed is om L. ‘erbij te hebben’. Waarbij is niet duidelijk.

Tijdens een aanhouding van Jason L. vond de recherche in zijn telefoon twee aanwijzingen die L. in verband brengen met de plaats delict van de moord op Sabee. Diens adres in De Meern bleek te zijn opgeslagen, net als het kenteken van de Audi van de overbuurman van Sabee en een deel van een kenteken van de auto van de stiefdochter van Sabee.

Kroongetuige

De kroongetuige Nabil B. heeft in één van zijn verklaringen gesuggereerd dat Ridouan Taghi de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Sabee omdat een partij drugs zou hebben gestolen. Het verhaal lijkt niet aan te sluiten op dat van Sabee zelf, en de officier van justitie heeft eerder al te kennen gegeven de bewering van Nabil B. niet al te sterk te vinden. Volgens Taghi’s advocaat Inez Weski blijkt uit het onderzoeksmateriaal juist niet van betrokkenheid van haar cliënt.

Nabil B. komt over de moord op Sabee zelf niet ver in zijn kennis. Hij zegt wel te hebben ‘gehoord’ dat één van de mannen die is veroordeeld voor de poging op Sabee daarbij betrokken was, en ook een man die de politie als verdachte in de groep van Taghi ziet in de 26Koper-zaak, naar de voorbereidingen voor liquidaties.