Schutter sportschool blijkt te zijn gefilmd (VIDEO)

In het onderzoek naar de beschieting van een Nederlandse advocaat in de Duitse stad Gronau is nu zeker dat er een verband is met de beschieting van een sportschool in Losser. De schutter bij die sportschool blijkt te zijn gefilmd.

De 43-jarige advocaat liet op 6 november 2019 zijn hond uit op Losserstraße in Gronau toen hij vanuit een voorbijrijdende auto werd beschoten. Hij overleefde de moordaanslag. Een maand voor de liquidatiepoging, op 2 oktober 2019, werd in Losser een sportschool beschoten. De politie heeft vastgesteld dat er een verband is tussen de beide schietincidenten. In het beschoten pand was een sportschool gevestigd die failliet is gegaan.

Er zijn bewakingsbeelden van zowel het schietincident in Losser als van de moordaanslag in Gronau. De vluchtauto die bij de liquidatiepoging werd gebruikt is een lichtgrijze Volkswagen Polo met Nederlandse kentekenplaten. De auto die werd ingezet in Losser is een zwarte BMW 1-serie, ook met een Nederlands kenteken.

Twee mannen

Bij die sportschool zijn voor de beschieting twee mannen op bezoek geweest. De politie heeft deze beelden eerder al naar buiten gebracht.

Opvallend is dat beide auto’s na afloop niet ergens uitgebrand zijn teruggevonden. Dit is vaak wel gebruikelijk bij dergelijke incidenten.

De hoofdofficier van justitie had al een beloning uitgeloofd van 17.500 voor de tip die leidt naar de oplossing van de zaak.