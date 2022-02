Tot 40 maanden cel voor aanslagen met explosieven in Alblasserdam

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag een 25-jarige man veroordeeld tot 40 maanden cel voor het laten ontploffen van een explosief bij een voordeur van een woning in Alblasserdam. Ook liet hij een explosief achter bij een ander huis. Deze ontplofte echter niet. De aanslagen vonden plaats bij onder meer de vriendin van zakenman Alex R., die wordt gelinkt aan een mislukt cocaïnetransport.

Zwaar beschadigd

Het plaatsen van de explosieven, waarvan er eentje ontplofte, veroorzaakte in augustus 2021 veel ophef. Bij de ontploffing aan De Boezem in Alblasserdam raakte de woning zwaar beschadigd. Het ging om de woning waar de vriendin van Alex R. woonde. Er vielen geen gewonden.

Al snel werd duidelijk dat er kort voor de ontploffing aan De Boezem in Alblasserdam een stukje verderop in de Merelstraat ook een explosief was geplaatst bij de woning van de dochter van de vriendin van Alex R. Dit explosief ging niet af.

Financiële schuld

De rechtbank houdt de 25-jarige man verantwoordelijk voor de explosie bij de woning aan De Boezem en veroordeelt hem tot 40 maanden celstraf. De eis was vier jaar. Volgens de 25-jarige man heeft hij dit alles in opdracht uitgevoerd om een financiële schuld in te lossen. Het is voor de rechtbank niet duidelijk geworden of de verdachte wist dat beide feiten verband hielden met een onderschepping van een drugstransport en een eerdere vergisontvoering en dat zij bedoeld waren om iemand onder druk te zetten of te bedreigen via zijn familie.

Dreigbrieven

De aanslag bleek later gericht tegen Alex R., die regelmatig in de woning aanwezig was. Eerder kregen hijzelf en een bekende van hem al dreigbrieven in de bus, en in dezelfde nacht werd er brand gesticht bij twee bedrijfspanden in het dorp. Alex R. meldde zichzelf als het eigenlijke doelwit van een vergisontvoering van een 56-jarige man in Cruquius.

1.899 kilo coke

Het slachtoffer werd enkele dagen na de ontvoering vrijgelaten. Daarna kwam het Openbaar Ministerie naar buiten met een persbericht dat R. zou worden bedreigd in verband met de vangst van 1.899 kilo cocaïne in Antwerpen.

2,5 jaar cel

Een tweede verdachte, een 28-jarige man, krijgt tweeënhalf jaar cel vanwege het brandstichten in een pand in Alblasserdam. Ook in deze zaak is het volgens de rechter niet duidelijk geworden of de verdachte wist dat zijn opdracht verband hield met de hierboven genoemde zaak.