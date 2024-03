Tot 4,5 jaar cel geëist tegen Amsterdams drugs- en witwasnetwerk

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tussen 22 maanden en 4,5 jaar geëist tegen vijf leden van een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen. Volgens het OM hebben de verdachten een web aan complexe bedrijfsstructuren opgezet om zo hun criminele inkomsten te verhullen.

Broers

Het onderzoek naar de groep begon in oktober 2019 met de verdenking van witwassen tegen de 48-jarige Mohamed K. uit Amsterdam, die het OM als de leider van de criminele organisatie ziet. Hij is op 8 juni 2020 aangehouden. Op 16 juli 2020 zijn ook zijn 46-jarige broer Brahem K. en de 47-jarige Wilbert P. aangehouden. In november 2020 volgden de aanhoudingen van de twee verdachten Khalid B. (49) en Aziz J. (50).

Muzieklabel

Wilbert P. uit Utrecht was eigenaar van muzieklabel El Chapo Productions, ook gevestigd in Dubai. Tot enkele jaren geleden waren rappers Boef, Lijpe en Ismo daar onder contract. Jamal Taghi, de oudste zoon van Ridouan, was volgens justitie aan El Chapo verbonden.

Honderdduizenden euro’s

Tijdens het onderzoek kwamen de vijf Amsterdammers in beeld als de leden van een criminele organisatie die zich van 2015 tot en met 2020 intensief bezighield met drugshandel en witwassen.

‘De verdachten hebben een omvangrijke complexe bedrijfsstructuur opgezet. Zij creëerden een goederenstroom van o.a. kleding en lingerie, echt en fictief, via Nederland, Marokko, Spanje en Letland. Ook de drugstransporten liepen via deze landen’, aldus het OM.

De bedrijven werden gebruikt om honderdduizenden euro’s crimineel geld te ontvangen, rond te pompen en om de werkelijke herkomst daarvan te verhullen. Ook voorzagen de bedrijven in onder meer textiel de betrokken verdachten van een ogenschijnlijk legaal inkomen.

Onverklaarbare geldstromen

Het OM eist de hoogste straf tegen de 48-jarige Mohamed K., die ook wel bekend staat als ‘giant’ of ‘directeur’. Bij zijn afwezigheid nam zijn 46-jarige broer Brahem K. hem waar. De overige verdachten vervulden een uitvoerende of faciliterende rol. Het onderzoek bracht onverklaarbare geldstromen naar voren en maakte duidelijk dat de verdachten de facturen en de administratie vervalsten.

Taghi

De 49-jarige Khalid B. staat naast deze zaak terecht in de zaak ‘Westview’. Daarin wordt hij verdacht van het witwassen van huurgelden van een pand in Brussel, dat gelinkt wordt aan Ridouan Taghi. Het witwassen van de geldbedragen moet worden gezien tegen de achtergrond van het faciliteren van de vlucht voor justitie van Taghi. Een bekende foto van hem die uitgebreid in de media is geweest, is in het appartement genomen.

‘Alle verdachten vormden een cruciale schakel binnen de organisatie. Zij waren in loondienst of als zzp-er belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de bedrijven. Financieel en administratief. De verdachten opereerden vaak zowel voor de drugslijnen als de witwas-tak.’

Letland

Een van de verdachten was de leidinggevende van een van de bedrijven, maar de 50-jarige Aziz J. was ook aanwezig bij het inladen van een partij van 300 kilo hasj, MDMA en amfetamine in een vrachtwagen in Enkhuizen. De drugs werden in 2019 in Letland in beslag genomen. De vrachtwagen waarin de drugs zaten, werd bestuurd door een Letse vader en zoon. Zij hebben na hun aanhouding in Letland verklaringen afgelegd over de drugs en wezen Mohamed K. aan als hun opdrachtgever. Zelf ontkent de man betrokkenheid bij drugshandel en stelt een gewone zakenpartner te zijn.

Sky ECC

Volgens de officieren van justitie was er sprake van een professionele werkwijze binnen de criminele organisatie. ‘Voor de onderlinge communicatie werd gebruik gemaakt van cryptotelefoons. De leden deden hun best om de communicatie zoveel mogelijk uit het zicht van justitie te houden.’ De inhoud van de Sky-berichten bevestigt dat de verdachten contact hadden over drugs.

Het OM eist 4,5 jaar cel tegen Mohamed K. als leider van de organisatie en 43 maanden tegen zijn broer Brahem K. Tegen Khalid B., Aziz J. en Wilbert P. eist het OM respectievelijk vier jaar, 38 maanden en 22 maanden cel.

De rechtbank doet op 13 juni uitspraak.