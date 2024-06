Tot 8 jaar veroordeelde Venlonaar vrijgesproken van speedtransport naar Finland

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 60-jarige man uit Venlo vrijgesproken van betrokkenheid bij een amfetaminetransport naar Finland. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de verdachte iets strafbaars deed. In december 2023 werd de man in het drugsonderzoek “Goudhaan” veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met het voorbereiden van en de productie van harddrugs.

(Beeld uit archief)

In een vervolgonderzoek kwam zijn naam weer naar voren. Volgens de officier van justitie was de Venlonaar in juni 2017 betrokken bij de export van 30 kilo amfetamine naar Finland. Het OM eiste vier jaar cel tegen de man, maar de rechtbank constateert dat het bewijs in deze zaak in beslissende mate steunt op de verklaring van één getuige. Er zijn geen andere bewijsmiddelen die zijn verhaal onderschrijven.

Gebrek aan bewijs

De officier van justitie verwees in dit verband naar een aanvullend onderzoek van de FIOD. Volgens de rechtbank leverde dit onderzoek weliswaar een nadere onderbouwing op van de betrouwbaarheid van de verklaring, maar geen nader zelfstandig bewijs voor de betrokkenheid en rol van de verdachte bij het drugstransport.

Dit betekent volgens de rechtbank dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om de verdachte te veroordelen en daarom spreekt de rechtbank hem vrij.

Acht jaar cel

De 60-jarige man uit Venlo zit inmiddels vast in een andere drugszaak (“Goudhaan”). In december vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Den Bosch hem tot acht jaar cel wegens deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met het voorbereiden van en de productie van harddrugs. Samen met twee medeverdachten uit Eersel en Deurne was hij volgens de rechtbank betrokken bij drugslabs in Asten, Venlo en Venray.

Gedurende het onderzoek werd vastgesteld dat de drie verdachten communiceerden via de gekraakte chatdienst EncroChat.

‘Extreem hardleers’

De Venlose verdachte werd eerder voor drugsgerelateerde zaken veroordeeld tot zes jaar cel in België en negen jaar in Duitsland. Hij liep bovendien in de proeftijd van een voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze lange celstraffen en proeftijd weerhielden hem er niet van nieuwe misdrijven te plegen. Hij blijkt volgens de rechtbank ‘extreem hardleers’. Naast de acht jaar cel die de rechtbank hem eind 2023 oplegde, besliste de rechter toen dat hij drie jaar van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling alsnog moest uitzitten.