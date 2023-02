Tot acht jaar cel voor aanslagen bij Poolse supermarkten

Connect on Linked in

De rechtbank in Alkmaar heeft vrijdag vijf mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinther en Tilburg. Dit speelde zich af tussen 8 december 2020 en 4 januari 2021. De hoogste straf van acht jaar is voor Serginio S. (28).

De aanslagen op Poolse supermarkten vonden telkens ’s nachts plaats. De eerste aanslagen waren op 8 december 2020 in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. Op 9 december 2020 was er een ontploffing in Beverwijk. Drie dagen later vond bij dezelfde Poolse supermarkt opnieuw een explosie plaats. De laatste aanslag was op 4 januari 2021 in Tilburg.

Enorme ravage

De ontploffingen veroorzaakten bij alle supermarkten een enorme ravage. De schade liep in de honderdduizenden euro’s. Bij de explosies in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther was ook sprake van levensgevaar voor de mensen die boven de supermarkten woonden.

Wat de aanleiding is geweest voor de explosies bij de Poolse supermarkten is niet duidelijk geworden. Alle betrokken zaken zijn in eigendom van Iraaks Koerdische families.

De aanslagen getuigen volgens de rechtbank van een ‘extreme brutaliteit’ en waren ‘zeer intimiderend’.

Organisator

De rechtbank legt aan Serginio S. (28) de hoogste straf van acht jaar op. Hij was betrokken bij de aanslag in Heeswijk-Dinther en de beide aanslagen in Beverwijk. S. voerde de aanslagen niet zelf uit, maar had een rol in de organisatie daarvan. Hij regelde chauffeurs, uitvoerders en explosieven. Ook betaalde hij de chauffeurs en uitvoerders voor hun aandeel in de aanslagen.

Jeugddetentie

Drie andere verdachten van 28, 21 en 23 krijgen tussen de twee jaar (waarvan één jaar voorwaardelijk) en vier jaar cel (waarvan één jaar voorwaardelijk). De jongste en vijfde verdachte, de 21-jarige Hyron A., krijgt 22 maanden jeugddetentie (waarvan 11 maanden voorwaardelijk) plus 120 uur taakstraf.

Het totaalbedrag van de toegewezen schadevergoedingen is ruim 166.000 euro.

