‘Tot achtien jaar geëist tegen bende uithalers in Antwerpse haven’

Voor de rechtbank in Antwerpen is donderdag tot achttien jaar cel geëist tegen vijftien verdachten voor de invoer van elf ladingen cocaïne. Van die door de recherche in kaart gebrachte zendingen is 6,2 ton cocaïne daadwerkelijk in beslag genomen, aldus de Gazet van Antwerpen. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie was de bende gespecialiseerd in “uithalen” van partijen cocaïne voor anderen.

(Beeld vlnr: Yasin E.K, Azedine “Bril” B. en Filal T..)

Sky ECC

De zaak draait om twee onderzoeken die zijn samengevoegd, in beide zaken komt het bewijs van chat van de door de politie gekraakte berichtendienst Sky ECC.

Als spilfiguur ziet de Belgische justitie de naar het buitenland gevluchte Zakaria “Piwi” E.K. Deze kreeg in 2022 al tot tien jaar cel als leider van een bende uithalers die zeker twaalf partijen cocaïne had ingevoerd via de Antwerpse haven. De rechtszaak van E. K. is overigens afgesplitst.

5,6 ton

De verdenkingen tegen de vijftien verdachten gaat over twee importen in september 2020, van 451 kilo en 100 kilo, en negen zendingen tussen februari 2020 en maart 2021.

Vier ladingen zijn door de organisatie met succes uitgehaald, denkt justitie, op basis van de Sky ECC-gesprekken: naar schatting 1,3 ton cocaïne. Vijf ladingen, bijna 5,6 ton cocaïne, werden in beslag genomen.

Bolle Jos

Tegen Vahid-Jafar M. en Azedine ‘Bril’ B. is respectievelijk achttien en dertien jaar cel geëistl. Tegen Yasin E.K. en Filal T. negen jaar cel geëist. Ook de voortvluchtige Nederlander “Bolle Jos” Leijdekkers is verdachte. Tegen hem eiste de officier van justitie acht jaar cel. Een aantal volgens de officier van justitie corrupte havenarbeiders hoorden zes jaar cel eisen.

Jos Leijdekkers is ook verdachte in een grote cocaïnezaak die momenteel loopt bij de rechtbank in Tongeren (B). In Nederland is hij ook verdacht van grootschalige cocaïnehandel, maar ook van minstens één moord.