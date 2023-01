Tot elf jaar cel geëist in oude heroïnezaak over 3,6 ton

Connect on Linked in

Voor de smokkel van in totaal 3.600 kilo heroïne eiste het Openbaar Ministerie maandag voor de rechtbank in Roermond een gevangenisstraf van 11 jaar en zes maanden tegen de tegen O.T. (49), uit Oss. Tegen medeverdachte M.van K. (57) uit Veghel is de eis 8 jaar en zes maanden gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro.

Blikjes tomatenpuree

Op 23 januari 2014 werden in Venlo twee vrachtwagens gecontroleerd. In beide vrachtwagens zat ongeveer 612 kilo heroïne. Dat was destijds een Europees record (in februari 2021 werd in Rotterdam 1,5 ton gevonden).

De vrachtwagens waren afkomstig vanuit Turkije met als deklading blikjes tomatenpuree uit Iran. Een van de chauffeurs vertrouwde de inhoud van zijn transport niet. Hij had de lading door de douane in Turkije extra laten controleren. Bij die controle werd niets afwijkends aangetroffen.

In totaal zijn de verdachten voor zes transporten aangeklaagd, tussen 7 augustus 2013 en 23 januari 2014. Overigens zijn alleen de laatste twee daadwerkelijk onderschept.

Deelonderzoeken

De zaak Meadowhawk van het landelijk parket gaat niet alleen over deze zes transporten.

Een tweede deelonderzoek betreft een brandstichting in een horecagelegenheid in Eindhoven op 18 september 2014. Die brand was twee dagen nadat voor het restaurant een verzekering werd afgesloten. De verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden heeft zich gevoegd om de door hen geleden schade te verhalen.

Het derde en laatste deelonderzoek focust op een schijnconstructie en het met valse informatie verkrijgen van een hypotheek. De man uit Veghel staat ook terecht voor een wietkwekerij en de diefstal van elektriciteit.

Lagere eisen

Het Openbaar Ministerie wilde van de twee verdachten bedragen van 22.738.231 euro en 27.590,62 euro aan crimineel vermogen ontnemen.

Er zijn in het proces nog drie andere verdachten: een 56-jarige vrouw uit Veghel en twee mannen van 40 en 41 uit Veldhoven en Eindhoven. Tegen de vrouw was vorig jaar al een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 10.000 euro geëist en tegen de twee mannelijke verdachten celstraffen van 2 jaar en 6 maanden.

Omdat de zaak te lang heeft geduurd heeft het Openbaar Ministerie tegen alle verdachten een lagere straf dan normaal gesproken geëist. de rechtbank doet uitspraak in mei.