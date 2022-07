Tot ruim vijf jaar cel in hoger beroep voor Arnhemse wietbazen

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag in hoger beroep twaalf verdachten veroordeeld tot uiteenlopende celstraffen in het zogeheten Fiorino-onderzoek. De hoogste straffen zijn voor de drie leiders van de criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige wietteelt. Deze Arnhemse kopstukken van 57, 46 en 53 krijgen ruim vijf jaar, vijf jaar en vierenhalf jaar cel.

Door Roel Janssen

De criminele organisatie, die werd bestierd vanuit een growshop aan de Florijnweg in Velp, hield zich jarenlang bezig met professionele wietteelt in kwekerijen van grote omvang in vooral bedrijfspanden in het midden en oosten van het land. De kwekerijen waren professioneel ingericht en bestonden vaak uit ruim duizend planten. De elektriciteit voor de wietkwekerijen werd illegaal afgetapt. Ook werd er gehandeld in wiet en wietstekken.

De organisatie had tussen 2007 en 2015 wietkwekerijen in Oosterbeek, Arnhem, Winterswijk, Wolfheze, Duiven, Epe, Biddinghuizen, Zutphen, Vianen en Deventer.

Volgens het hof was er sprake van een professionele organisatie waar veel geld in omging en werd de criminele winst witgewassen door onder andere de aankoop van onroerend goed in Turkije.

Leiders



Drie verdachten zijn veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, wietteelt en de handel in wiet en wietstekken, witwassen en verboden wapenbezit. Twee van hen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 64 maanden en één tot een gevangenisstraf van 54 maanden.

De rechtbank had de drie leiders eind 2018 veroordeeld tot zes, zes en vijf jaar cel en het terugbetalen van ruim 16,7 miljoen euro aan criminele verdiensten.

Kleinere rol



Vijf andere verdachten met een kleinere rol zijn ook veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie. Vier van hen kregen veertien tot tweeëntwintig maanden cel opgelegd. Zij zijn daarnaast veroordeeld voor hun specifieke rol bij het telen van wiet of de handel daarin. Eén van hen is voor zijn relatief beperkte rol veroordeeld tot een lagere straf van vier maanden voorwaardelijk en 200 uur taakstraf.

Vier verdachten zijn veroordeeld voor hun rol (zonder deelname aan de criminele organisatie) bij één of meer van de wietkwekerijen of bij het witwassen. Hun straffen lopen uiteen van zes maanden celstraf, één maand voorwaardelijk en 160 uur taakstraf, één maand voorwaardelijk en een geldboete van 2.500 euro tot één maand voorwaardelijk.

Ontnemingszaken

Tegen vier verdachten loopt ook nog een procedure over het terugbetalen van de met misdrijven behaalde winst aan de staat. Met de inhoudelijke behandeling van deze vier ontnemingszaken is gewacht op de uitspraak in de hoofdzaak. In de ontnemingszaken volgt nog een zitting en zal door het hof op een later moment uitspraak worden gedaan.