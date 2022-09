Tot tien jaar cel geëist tegen “drugsbroers” uit Wolvega

Connect on Linked in

Tegen de broers Hamada, Ibraahim en Emad A. (27, 32 en 29 jaar) uit Wolvega heeft het Openbaar Ministerie dinsdag voor de rechtbank in Leeuwarden respectievelijk tien jaar, acht jaar en zes jaar cel geëist voor het uitvoeren van een serie transporten van steeds meerdere kilo’s cocaïne en heroïne naar Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. Er zijn volgens het OM vijf transporten uitgevoerd en er was een zesde in voorbereiding. Twee van de vijf transporten zijn daadwerkelijk geslaagd.

(beeld uit archief)

Patserig

De officier van justitie stelde dat de drie in Wolvega bekend stonden om hun patserig gedrag en het opzichtig uitgeven van veel geld. Ze scheurden volgens de officier rond in dure auto’s en waren hinderlijk of agressief aanwezig in het uitgaansgebied. Door dit gedrag kwamen de drie verdachten en hun vader in beeld bij het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) waarin verschillende overheidsinstanties samenwerken, onder meer de Belastingdienst. Die legde door de jaren heen aanslagen op maar daar werd niets van betaald. Het vermoeden kwam op dat er drugsgeld werd witgewassen.

Kiel

Kort na de start van een strafrechtelijk onderzoek kreeg de politie op 9 december 2019 een bericht van de douanerecherche in het Duitse Kiel. Daar had een vrachtwagenchauffeur zich gemeld naar aanleiding van onregelmatigheden met de belading. Op 20 december 2019 werd via Europol een ambtsbericht uit Zweden ontvangen nadat de chauffeur van een Nederlandse auto met daarin ruim 10 kilogram heroïne was aangehouden.

In beide gevallen ging het om drugstransporten en de 27-jarige verdachte uit Wolvega kwam als betrokkene in beeld.

Camera

Dat heeft geleid tot de inzet van diverse bijzondere opsporingsbevoegdheden waaronder het opnemen van telecommunicatie, het vorderen van historische (verkeers)gegevens en het stelselmatig observeren van verdachten, al dan niet met gebruikmaking van een technisch hulpmiddel, zoals een camera gericht op de loods aan de Nijverheidsstraat 15 te Wolvega.

Na bijna een jaar zijn de drie hoofdverdachten op 1 december 2020 aangehouden, daarna werd nog een aantal medeverdachten gearresteerd. Hun woningen en de loods werden doorzocht.

Leiders

De drie broers ziet het Openbaar Ministerie als de leiders van een criminele organisatie. De 27-jarige verdachte wordt verantwoordelijk gehouden voor elf feiten, waaronder het voorbereiden en uitvoeren van drugstransporten, witwassen en het dumpen van drugsafval. In totaal zou bij de geslaagde drugstransporten in ieder geval zes kilo cocaïne en negen kilo heroïne van Wolvega naar Noorwegen zijn vervoerd. De beide andere verdachten worden verdacht van voorbereidingshandelingen en diverse drugstransporten en ook het witwassen van crimineel verkregen geld.

Hoge frequentie

De officier vindt de hoge frequentie van de transporten opvallend: vanaf augustus 2020 gemiddeld elke maand. Er zou in totaal zeker 400.000 euro zijn witgewassen.

De verdachten hebben hoofdzakelijk gezwegen tijdens het proces.

Vanaf oktober komen de zaken van een tiental medeverdachten aan de orde. Wanneer de rechtbank uitspraak zal doen is op dit moment nog niet bekend.