Tot twaalf jaar cel voor doodschieten Siki Martina in Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag twaalf jaar celstraf opgelegd aan de 33-jarige Ruchelo C. voor het doodschieten van de Rotterdamse dj en producer Siki Martina. De 32-jarige Christopher L. is vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Martina, maar krijgt wel zes jaar celstraf opgelegd vanwege poging tot doodslag (door te schieten op een derde verdachte) en vuurwapenbezit.

De derde verdachte, de 35-jarige neef van Siki Martina, die met het slachtoffer naar de afspraak was gereden, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege poging tot doodslag (door te schieten op de beide andere verdachten) en vuurwapenbezit.

Ripdeal

Siki Martina werd op 10 juli 2022 bij het metrostation Coolhaven doodgeschoten bij een ontmoeting waarbij in totaal vier mannen aanwezig waren. Hij was samen met zijn neef Marvin naar de afspraak gereden en is na een ruzie waarbij hij en zijn neef werden bedreigd doodgeschoten. De afspraak ging naar verluidt om een drugsdeal van een kilo mdma. Alle vier de betrokkenen zijn mannen met Antilliaanse roots.

Schutter



Uit uitgebreid forensisch onderzoek is gebleken dat Siki Martina van zeer korte afstand is doodgeschoten. Tijdens het onderzoek is een kogelhuls bij het gaspedaal in de auto van de 33-jarige Rotterdammer Ruchelo C. gevonden. Uit het munitieonderzoek is gebleken dat deze huls als enige past bij het wapen waarmee Siki Martina is beschoten. Omdat de verdachte als enige op geen enkel moment de auto verlaten heeft, en omdat de andere twee verdachten een ander type wapen hadden, kan het niet anders dan dat C. het fatale schot heeft gelost. Hij krijgt daarvoor twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd.

Poging doodslag



Christopher L. wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Martina. Wel wordt hij veroordeeld voor poging tot doodslag en vuurwapenbezit. Hij heeft bewust geschoten in de richting van de neef van Martina. Daarom wordt hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

Wonder



De derde verdachte, de 35-jarige neef van het slachtoffer, die met Siki Martina naar de afspraak was gereden, wordt veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege poging tot doodslag en het voorhanden hebben van een vuurwapen. Hij heeft tijdens het vuurgevecht geschoten, waarbij het een wonder is dat hij niemand dodelijk heeft geraakt. Zijn beroep op noodweer is verworpen.

De rechtbank heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met de toedracht van het incident en de nauwe band van de neef met het slachtoffer. Het OM had zes jaar geëist tegen Marvin M.

Tegen Christopher L. (32) en Ruchelo C. (33) werden in oktober celstraffen van twaalf en zestien jaar geëist. De twee mannen probeerden volgens het Openbaar Ministerie Siki Martina en zijn neef 3200 euro afhandig te maken bij de ripdeal.