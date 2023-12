Tot twee jaar celstraf voor crystal methlab in Wezep

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft maandag twee mannen veroordeeld tot twee jaar celstraf voor betrokkenheid bij een drugslab in Wezep in mei 2023. Een derde man krijgt anderhalf jaar cel. Het Openbaar Ministerie had twee weken terug tot 2,5 jaar celstraf geëist tegen de drie dertigers.

’t Trefpunt

In mei 2023 trof de brandweer na een rookmelding de drie mannen aan in een pand aan de Stationsstraat, dat bekendstaat als ’t Trefpunt. In het leegstaande restaurant vond de politie spullen en middelen voor het produceren van synthetische drugs. Ook was er 61,16 kilo methamfetamine-tartraat, 4,16 kilo methamfetamine en 200 milliliter methamfetamine-olie aanwezig.

Nauwe samenwerking

De rechtbank acht bewezen dat het trio nauw en bewust samenwerkte. De verklaringen dat één van hen enkel aanwezig was om de bovenverdieping op te ruimen en een ander alleen maar het pand ter beschikking stelde, veranderen niet dat de rechtbank uitgaat van medeplegen.

Naar het oordeel van de rechtbank was het drugslab kort actief, kleinschalig en het productieproces onprofessioneel. Desondanks vindt de rechtbank een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend, gelet op de ernst van de handelingen.

Straffen

De rechtbank legt een 38-jarige man uit Den Haag, die het pand huurde, en een 35-jarige man uit Rotterdam, die aantoonbare kennis van het productieproces had, twee jaar celstraf op. Aan een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats legt de rechtbank anderhalf jaar cel op. Zijn straf valt lager uit, omdat volgens de rechtbank niet is gebleken dat hij een coördinerende of anderszins essentiële rol had.

Strafblad

Hoewel volgens de officier van justitie sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten, beschouwt zij de 35-jarige Rotterdammer als de coördinator. Hij blijkt al meerdere keren met justitie in aanraking te zijn geweest voor soortgelijke zaken en wordt ook vervolgd voor een groot drugslab in Midden-Nederland. Hij was onder voorwaarden op vrije voeten.