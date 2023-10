Tot vier jaar cel voor betrokkenheid Arnhems drugslab met Mexicanen

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag vier jaar celstraf opgelegd aan een 67-jarige man uit Arnhem en een 36-jarige man uit Zevenaar voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Arnhem. Drie Mexicanen krijgen tussen de drie en drieënhalf jaar cel.

(Beeld uit archief)

Op 28 juni 2022 deed de politie een inval bij een loods op een bedrijventerrein in Arnhem. In een verborgen ruimte in de loods troffen zij een laboratorium aan dat was ingericht voor de productie van methamfetamine (crystal meth) en amfetamine. De politie trof ook restanten drugs aan, waaronder meerdere kilo’s methamfetamine en 1,5 liter amfetamineolie. In de loods hield de politie drie Mexicaanse mannen aan.

Koks

De rechtbank acht bewezen dat de Mexicaanse mannen in het drugslab werkten als zogeheten koks. Zij verbleven in de loods en produceerden daar de crystal meth en amfetamine. De rol van de 36-jarige man uit Zevenaar bestond uit het verrichten van allerlei hand- en spandiensten, zoals het ophalen van de Mexicaanse mannen, het vervoeren van grondstoffen en het voorzien in de eerste levensbehoeften van de Mexicanen.

De 67-jarige man uit Arnhem stelde volgens de rechtbank de loods ter beschikking voor het opzetten van het drugslab, verrichtte laswerkzaamheden aan bij de productie gebruikte ketels en faciliteerde de opslag van grondstoffen. Ook vervoerde hij chemicaliën.

Celstraffen

De mannen uit Arnhem en Zevenaar krijgen allebei een celstraf van vier jaar. Tegen hen was respectievelijk vier en vijf jaar cel geëist. Eén van de Mexicaanse mannen krijgt drieënhalf jaar cel, terwijl de andere twee Mexicanen voor drie jaar naar de gevangenis moeten. Tegen de drie Mexicanen waren celstraffen van vier en vijf jaar geëist.

Ook moeten de vijf mannen verschillende geldbedragen terugbetalen die ze volgens de rechtbank verdienden met het plegen van de delicten. In totaal gaat het om een geldbedrag van 87.500 euro.