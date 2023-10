Tramschutter dreigde in gevangenis met schilmesje en stuk glas

Connect on Linked in

De tot levenslang veroordeelde tramschutter Gökmen T. (42) heeft in augustus 2023 gevangenispersoneel bedreigd met een aardappelschilmesje en stuk glas. Ook gooide hij kokend water en vet naar medewerkers. Dat schrijft het AD.

De Schie

Het incident gebeurde in de recreatieruimte op de terroristenafdeling van de Rotterdamse gevangenis De Schie. T. sloopte meubilair, dreigde met scherpe voorwerpen en gooide hete vloeistoffen naar gevangenispersoneel. Het personeel zag zich gedwongen een bemiddelaar van de politie in te schakelen om T. weer onder controle te krijgen. Daarna belandde de Utrechtse tramschutter twee weken in de isolatiecel.

Afgelopen zomer bracht het AD al het nieuws naar buiten dat Gökmen T. zich op 2 augustus had misdragen in De Schie. Details kon de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) toen niet geven.

Hete olie

In februari 2021 stak T. met een zelfgemaakt steekwapen een bewaarder in zijn gezicht en nek. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De gevangenis deed toen voor het eerst aangifte tegen T. Ook daarna volgden nog twee aangiftes; één daarvan was in oktober 2021 vanwege het gooien van een pan met hete olie naar een gevangenismedewerker. Die had hem aangesproken nadat hij in de recreatieruimte onder meer een tv, magnetron en PlayStation vernielde. De vierde was afgelopen zomer.

Burç Temeltasch, de advocaat van T., zei eerder dat zijn cliënt in De Schie ‘aan de lopende band’ betrokken was bij incidenten terwijl dat in de EBI in Vught, waar zijn cliënt eerst vastzat, niet het geval was. Het verschil zou het ‘ingrijpende’ Rotterdamse regime zijn: in De Schie verblijft T. op de terroristenafdeling en krijgt hij buiten zijn cel standaard handboeien om.

Gökmen T. staat op 28 november voor de rechter voor de eerste reeks incidenten.

T. schoot op 18 maart 2019 in een sneltram in Utrecht vier mensen dood, en hij verwondde er drie. Hij kreeg levenslang en ging niet in hoger beroep.