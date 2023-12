Tramschutter veroordeeld voor geweld, geen straf

Connect on Linked in

De voor moorden veroordeelde Utrechter Gökmen T. (42) is dinsdag door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een gevangenisbewaarder in de Rotterdamse gevangenis De Schie. T. kreeg al een levenslange celstraf voor het doodschieten van vier mensen in een tram in Utrecht in 2019.

Geen doel

De rechtbank legde hem vandaag geen extra celstraf op, terwijl het Openbaar Ministerie tien jaar cel had geëist. De rechtbank vindt dat extra strafoplegging ‘geen redelijk doel meer dient’. T. is ook schuldig bevonden aan vernieling.

Moord

In februari 2021 stak T. een personeelslid van de PI in zijn hals met een van een koperen leiding uit zijn koelkast gefabriceerd steekwapen. Het slachtoffer raakt gewond aan het oor en de wang.

Er was sprake van poging tot moord, mede omdat hij het wapen meegenomen en gemaakt had.

In augustus van dit jaar bedreigde T. ook weer personeel van de PI.