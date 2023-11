OM eist tien jaar tegen levenslang gestrafte

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft voor de Rotterdamse rechtbank tien jaar celstraf geëist tegen Gökmen T., de man die op 18 maart 2019 in een tram in Utrecht vier mensen doodschoot. Justitie vindt dat hij zich in detentie schuldig heeft gemaakt aan een poging tot moord en zware mishandeling.

De Schie

Hij kreeg al levenslange celstraf en in dat vonnis werd ook een mishandeling van een medewerker van de PI Lelystad meegenomen.

In de nieuwe zaak wordt T. verweten dat hij op 17 februari 2021 in PI De Schie een bewaarder om het leven te brengen door hem meerdere keren met een zelfgemaakt steekwapen in de wang, het oor en in de richting van de hals te steken. Hij had dat wapen gemaakt van een koperen leiding uit zijn koelkast.

Hete vloeistof

Bovendien zou T. op 17 oktober 2021 een hete vloeistof hebben gegooid richting een medewerker van de gevangenis. Dat gebeurde in de recreatieruimte nadat T. daar (tegen de afspraken in) wilde gaan bidden. T. moet gezelschap van bewaarders altijd geboeid zijn.

Toen het speciale boeiluik in een deur werd geopend gooide T. een pan hete vloeistof richting de opening. Voorafgaand aan dit incident zou T. ook al allerlei spullen in de recreatieruimte hebben vernield.

Op 15 juli 2022 misdroeg de verdachte zich ook al toen hij onder andere een hardloopband, een fiets en een airfryer vernielde.

Toch belangrijk

Ondanks de levenslange veroordeling vindt het OM het belangrijk om T. ook voor de nieuwe feiten te vervolgen. De officier van justitie vindt dat ook in het belang van de slachtoffers. ‘Daarnaast staat niet vast dat levenslang ook daadwerkelijk levenslang is. Een nieuwe veroordeling kan gevolgen hebben voor de beoordeling van een eventueel gratieverzoek.’

Zie ook:

