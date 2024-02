‘Turkije arresteert verdachte op Nederlands verzoek’

Print This Post

In Turkije is in Istanbul de door Nederland gezochte Rawi Q. (48) opgepakt, zo meldt het Algemeen Dagblad. Nederland beschouwt als het hoofd van een organisatie die grootschalig cocaïne naar Nederland smokkelde.

Minister

Rawi Q. heeft volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Ali Yerlikaya, in totaal smokkelde hij zes ton cocaïne naar Nederland gesmokkeld ‘per schip, boot of vliegtuig’.

Volgens de Turkse minister zijn er in Turkije de afgelopen maanden 56 voortvluchtige personen opgepakt uit 18 verschillende landen.

Veel geld

Tot voor kort was het voor criminelen mogelijk om voor veel geld te betalen voor een verblijfsvergunning en te investeren in onroerend goed. Een criminele organisatie met connecties bij de uiterst rechtse politieke partij MHP zorgde daarvoor. De MHP zat tot voor kort in de regering, maar heeft nog wel veel invloed.

Vorig jaar gooide de regering het roer om. Een task force onder leiding van de minister van Justitie ging de opsporing van internationaal gezochte criminelen in Turkije aansturen.

De Nederlandse justitie denkt dat de voortvluchtige Bredanaar “Bolle Jos” Leijdekker ook enige jaren in Turkije heeft verbleven. Een broer van Leijdekker werd vorig jaar in Turkije opgepakt.