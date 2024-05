‘Turkije helpt niet met vinden verdachte schutter van vermoorde Mo’

Connect on Linked in

Justitie is op zoek naar de schutter in de zaak van de moord op Mo uit Oss. Drie andere verdachten zitten als vast, maar Turkije reageert niet op verzoeken om uitlevering van een 27-jarige verdachte uit Schaijk. Dat bleek vrijdag tijdens een zitting, schrijft Omroep Brabant.

Geraakt

Op klaarlichte dag werd de 23-jarige Mohammed Ahmed beschoten in april 2022, zijn vader zat bij hem achterop de scooter. Mo werd meerdere keren geraakt en stierf op straat aan de Leeuwerikhof.

Geen adres

De 27-jarige verdachte uit Schaijk is inmiddels door justitie opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Maar de vraag is of hij die dagvaarding wel gehad heeft. In Turkije is geen adres van hem bekend.

Spoorloos

De schutter is nog altijd spoorloos en verschuilt zich in Turkije. Volgens het Openbaar Ministerie komt er vanuit Turkije geen enkele hulp om de man op te sporen. Drie andere verdachten zitten al vast, maar het Openbaar Ministerie wil de verdachten samen berechten, bleek vrijdag tijdens een tussentijdse zitting in de Bossche rechtbank.

De drie verdachten die vrijdag wel in de rechtbank waren, hebben volgens justitie meegewerkt om Mo om het leven te brengen. Die bewuste dag in april 2022 reden zij samen met nog eens drie anderen in twee auto’s naar de Leeuwerikhof. Met als doel: het ‘oplossen’ van een ruzie tussen de oudste broer (26) en Mo eerder die dag.