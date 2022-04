Turks-Nederlandse rapper in Turkije veroordeeld

Connect on Linked in

De Turks-Nederlandse rapper Murda is dinsdag door een Turkse rechter veroordeeld omdat hij in zijn raps drugsgebruik ‘aanmoedigde’. Önder Doğan (37), is door de Turkse rechter veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel. Teksten van verschillende nummers bevatten volgens de rechtbank strafbare passages. Op Instagram heeft de rapper berichten in Turkse media bevestigd en gezegd dat hij in hoger beroep gaat tegen de straf.

Eh Baba

Doğan werd vorig jaar gearresteerd op een vliegveld toen hij Turkije wilde verlaten. Inmiddels is hij weer in Nederland.

Concreet gaat het om de nummers Expensive en Eh Baba, in dat laatste nummer rapt hij dat hij een joint aan het roken is. Murda heeft eerder ontkend dat hij daarmee mensen wil aanzetten drugs te gebruiken.

Voice

Doğan is geboren in Amsterdam-Noord, maar woonde ook in Istanboel. Hij was coach van de Turkse versie van de Voice en stond in 2021 met drie nummers aan de top van de hitlijsten in Turkije. Hij is ook populair bij jongeren van Nederlandse komaf.

Op Insta schrijft Murda: ‘De rechter denkt dat mijn dochter het door deze nummers verdient om haar vader vier jaar en twee maanden niet te zien. Hetzelfde geldt voor mijn familie. Ik zal dit nooit begrijpen en het er nooit mee eens zijn. Heel verdrietig.’