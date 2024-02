‘Turkse godfather betrokken bij Hamburgs cocaïne-record'(VIDEO)

Connect on Linked in

Op verschillende plaatsen in Turkije is een hele reeks verdachten opgepakt die deel uit zouden maken van de criminele organisatie van de Turkse “godfather” Ürfi Çetinkaya, die zelf al sinds april vorig jaar in de gevangenis zit, zo meldt de Turkse politie. De organisatie zou te maken hebben gehad met het transport van 13 ton cocaïne dat in 2021 in Hamburg is gepakt.

Rüstem Çetinkaya

Turkse media schrijven dat er 42 verdachten zijn opgepakt, onder wie Rüstem en Hakan Çetinkaya en een man die is geïdentificeerd als H. Y. N.. Tegen die laatste liep een arrestatiebevel vanuit de Verenigde Staten.

Het onderzoek liep onder leiding van de hoofdofficier van justitie in Istanbul en het Anti-Drugs directoraat van het directoraat-generaal Veiligheid, het landelijke departement dat georganiseerde misdaad in Turkije bestrijdt.

Er waren invallen in Izmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla en Istanbul.

Rolstoel

De leider van de criminele organisatie die de Turkse justitie op het oog heeft is Ürfi Cetinkaya, die zich alleen in een rolstoel kan verplaatsen. Hij werd vorig jaar gearresteerd omdat hij nog een oude straf moest uitzitten.

Hij is opnieuw verdachte, van internationale drugshandel, het oprichten van een gewapende organisatie met als doel het plegen van een misdrijf en witwassen. Zijn zoon Rüstem ziet de Turkse justitie als zijn opvolger.

Record in Hamburg

Het netwerk zou 37 ton cocaïne hebben verscheept naar onder meer Duitsland, Bulgarije, Spanje, Mauritanië, Portugal en Griekenland.

De recordvangst van 13 ton in Hamburg van enige jaren geleden is volgens de Turkse justitie ook toe te rekenen aan een transport van de verdachten. Begin februari werd hiervoor al een Duits-Iraanse man, Pouya Mohmini in Colombia gearresteerd.

Hawala

Drugswinsten die in andere Europese landen door de criminele organisatie werden binnengehaald gingen middels ondergronds bankieren van Hawala-netwerken naar Turkije.

Het onderzoek naar de drugstransporten van de familie Çetinkaya heeft twee jaar in beslag genomen.