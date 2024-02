Duits-Iraanse topcrimineel gearresteerd in Colombia voor cocaïnerecord

Connect on Linked in

In Colombia is maandag een van de meest gezochte personen van Europa opgepakt: de Duits-Iraanse Pouya Mohmini (44). Hij wordt ervan verdacht in samenwerking met Colombiaanse en onder meer Nederlandse criminelen tonnen aan cocaïne naar de haven van Hamburg te hebben gesmokkeld. Het netwerk opereerden ook in Nederland en Antwerpen. Mohmini werd aangehouden in Ciudad Jardín, een exclusief stadsdeel van Cali.

16 ton

Een van de transporten kwam in februari 2021 per zeecontainer in Hamburg aan uit Paraguay. Uiteindelijk werd 16 ton cocaïne in beslag genomen. De 13.824 blokken coke waren verborgen in 1.728 blikjes. Eindbestemming van de drugs was Den Haag.

De groep van Mohmini opereerde vanuit Hannover. Rechercheurs arresteerden elf mannen (27 tot 58 jaar oud) na de recordvondst tijdens invallen in Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Noordrijn-Westfalen.

Er zijn in het onderzoek naar de vondst van 16 ton in Hamburg en 7,7 ton in Antwerpen al vele mensen gearresteerd en ook veroordeeld, in Duitsland en ook in Nederland. Hier waren er invallen en arrestaties in onder meer Den Bosch en Schiedam. Hier werden onder meer twee Schiedamse broers vervolgd. In Abu Dhabi werd in de zaak een Utrechter gearresteerd.

Mohmini zou met enige anderen het meesterbrein achter het transport zijn geweest. Hij leefde in Colombia met valse papieren onder de naam Reza Raskshan.

Konstantinos S.

Mohmini zou volgens Bild behoren tot de kring van Konstantinos S. (41), het vermeende hoofd van het Duitse criminele netwerk. S. werd in 2022 door rechercheurs in Dubai gearresteerd, maar op borgtocht vrijgelaten.

Andere namen die in Bild worden genoemd zijn Andres C. uit Laatzen (43, momenteel in Spanje) en IT-expert Khaled B. (50, veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf in oktober 2023). De expediteur die de smokkelaars hielp de cocaïne uit de haven te krijgen, zit eveneens 12,5 jaar achter de tralies.

Mohmini’s advocaat Dimtrios Kotios stelt dat M. de beschuldigingen ontkent. M. is inmiddels uitgeleverd aan Duitsland en wacht in Frankfurt op overplaatsing naar een huis van bewaring in Nedersaksen.

Ook de Paraguayaanse zakenman Diego B. (39) wordt beschuldigd van internationale drugshandel. Er wordt aangenomen dat hij sinds eind vorig jaar gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten.