‘Turkse nep Glock gebruikt bij Haagse liquidatie’

Het vuurwapen waarmee Murat Küçük (41) op 23 juni vorig jaar in Den Haag werd doodgeschoten was een een Ekol Gediz, een Turks gasalarmpistool, ook wel een ‘namaak-Glock’ genoemd. Volgens het Algemeen Dagblad zijn dit soort omgebouwde pistolen momenteel populair bij criminelen. Ook bij de liquidatie van Peter R. de Vries werd een dergelijk pistool gebruikt. Komende week staan er twee verdachten voor de rechter in de zaak van Muratl Küçük.

Wenckebachstraat

Kücük werd in de Wenckebachstraat in Den Haag van dichtbij doodgeschoten in zijn lichtblauwe Renault Twingo.

Er zijn twee versies van de Ekol Gediz in omloop. Het legale type is in Europa te koop en zo gebouwd dat het niet mogelijk is om het om te bouwen naar een echt vuurwapen. Een ander type, is in Europa niet legaal te koop en wordt ingevoerd vanuit landen als Bulgarije, Roemenië en Slowakije. Het is mogelijk om van dit type een echt vuurwapen te maken. Qua uiterlijk is er geen onderscheid tussen beide versies.

Onbekende dader

Murat Küçük werd een jaar voor zijn dood al eens door een onbekende dader beschoten. Hij raakte toen alleen lichtgewond.

Nu staan Omar Y. (31) uit Zoetermeer en Rotterdammer Quinly la C. (31) terecht voor de moord. Bij de laatste zijn negen omgebouwde Turkse en Duitse gaspistolen en veertig stuks munitie gevonden.

De inhoudelijke behandeling in de zaak vindt pas later dit jaar plaats.