Twee mannen en vrouw opgepakt voor explosie bij Rotterdamse coffeeshop

De politie heeft de afgelopen weken drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie op een coffeeshop aan de Witte de Withstraat in Rotterdam, in de nacht van 30 april op 1 mei. Eerder werd al een 28-jarige man aangehouden voor brandstichting op dezelfde coffeeshop op 13 april.

(Beeld: Media-TV)

In de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei vond er rond 04.30 een explosie plaats op een coffeeshop aan de Witte de Withstraat. Niemand raakte gewond. Wel was er materiële schade: het rolluik wat voor de deur zat, was ontzet. Een verdachte sloeg op de vlucht.

Drietal

In rechercheonderzoek kwamen de afgelopen tijd drie verdachten naar voren die de laatste weken zijn aangehouden. Op 6 juni werd in haar woning in Oosterhout een 20-jarige vrouw aangehouden. Op 20 juni zijn nog twee verdachten aangehouden: een 18-jarige man is gearresteerd in zijn woning in Breda, in een hotel in Gilze is een 29-jarige man uit Breda opgepakt.

De drie verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat ze nog zeker twee weken langer vast blijven zitten.

Brandstichting

Voorafgaand aan de explosie, op 13 april, vond er om 03.00 ’s nachts brandstichting plaats bij dezelfde coffeeshop. Het brandje werd door getuigen geblust kort nadat het was aangestoken. Vlak erna troffen agenten een jerrycan en zwaar vuurwerk aan dat niet tot ontploffing was gebracht. Explosievenexperts hebben het materiaal veilig verwijderd.

Voor deze brandstichting werd eerder een 28-jarige Amsterdammer aangehouden. De politie meldt niet uit te sluiten dat de twee incidenten met elkaar te maken hebben. Ook worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.