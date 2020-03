Twee mannen gezocht in zaak Ger van Zundert (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie zoekt twee mannen in het onderzoek naar de dood van autohandelaar Ger van Zundert (49). Die werd op maandagavond 8 april 2019 levend in brand gestoken in zijn bedrijfspand aan de Sparrenweg Breda.

Ziekenhuis

Van Zundert werd naar een ziekenhuis gebracht. In de eerste uren was hij nog helder en aanspreekbaar en in het ziekenhuis heeft hij bijna een uur lang met de politie gesproken en daarbij ook verteld wat hem is overkomen. Volgens hem is zijn voormalige zakenpartner verantwoordelijk voor de brandstichting. Die man meldde zich een dag later op het politiebureau in Breda en zit sindsdien in voorarrest. Op maandag 23 maart wordt de zaak tegen deze Janie H. inhoudelijk behandeld bij de rechtbank.

Twee mannen

Voorafgaand aan de brand hebben twee mannen Van Zundert mishandeld en met een vuurwapen bedreigd. De twee arriveerden die avond rond 20.10 bij het bedrijf aan de Sparrenweg. Van Zundert was in de veronderstelling dat de mannen auto-onderdelen kwamen bekijken. Maar eenmaal binnen vielen ze hem aan, bonden hem vast en lieten toen zijn voormalige zakenpartner binnen. Daarna ging het tweetal er zelf vandoor.

Volgens Van Zundert spraken beide mannen met een Limburgs accent en komen ze mogelijk uit de omgeving van Heerlen. Op de bewakingsbeelden lijkt één van hen zijn lange haar in een knot te dragen. De afspraak voor de fatale ontmoeting is een paar dagen eerder telefonisch gemaakt. Een man die zich Frans noemde, belde twee keer met Van Zunderts bedrijf. Die gesprekken, allebei beantwoord door de zoon van Van Zundert, zijn opgenomen.

Mercedes Citan

De twee mannen zijn aangekomen en vertrokken in een witte Mercedes Citan. Die auto blijkt op maandag 8 april 2019 te zijn gehuurd door de voormalig zakenpartner van Van Zundert. De bestelauto is later teruggevonden op de Rijsbergsebaan in het buitengebied van Breda. Het voertuig was aan de linker voorzijde flink beschadigd.