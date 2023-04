Twee ontploffingen in regio Rijnmond

Connect on Linked in

In de regio Rijnmond zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee ontploffingen geweest. Bij een woning in Rotterdam-West ging een explosief af en in Vlaardingen ontplofte een auto.



Balkon

De politie zegt dat rond 02.45 een explosief is ontploft op een balkon in Burgemeester Meineszstraat. Er zijn geen gewonden gevallen maar er was wel veel schade.

Pick-up

Aan de Koninginnestraat in Vlaardingen is zaterdagochtend rond 04.30 een auto ontploft door een explosief. Daardoor is ook een pand beschadigd geraakt. Ook hier zijn geen gewonden gevallen. Deze week werd van hetzelfde bedrijf ook al een pick-up opgeblazen, die stond in een ander deel van Vlaardingen geparkeerd.

Er zijn afgelopen week in Rotterdam en Vlaardingen zes aanslagen met explosieven geweest.

Over de daders van de aanslagen is niets bekend. De politie heeft geen verdachten aangehouden.

