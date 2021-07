Verdachten moordaanslag Peter R. de Vries uit Gelderland en Rotterdam (UPDATE2)

Connect on Linked in

Eén van de verdachten van de moordaanslag op Peter R. de Vries heeft de Poolse nationaliteit en is 35 jaar, hij woont in het Gelderse Maurik. De andere is een 21-jarige man uit Rotterdam. De twee verdachten zitten in volledige beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Gedurende de avond en nacht zijn huiszoekingen verricht in Tiel, Maurik en Rotterdam.

(beeld Joost van der Wegen)

Daar zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen. De politie zegt dat een derde verdachte woensdag is heengezonden.

Peter R. de Vries werd dinsdagavond even voor 19.30 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, dichtbij het Leidseplein, in het centrum van Amsterdam. Van dichtbij werden meerdere schoten afgevuurd. De Vries werd zwaargewond naar het VU-ziekenhuis gebracht. Zijn zoon, de advocaat Royce de Vries, verstuurde woensdagmorgen een tweet:

Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie — Royce de Vries (@Roycedevries01) July 7, 2021

De dader vluchtte in de richting van de Spiegelgracht waarna hij volgens een getuige half rennend een café op de hoek van de Prinsengracht passeerde in de richting van de Vijzelstraat.

Op de Prinsengracht is voor de schietpartij een Renault Kajdar met alleen een bestuurder aan boord gezien, vertelde een getuige aan Crimesite. Deze auto met is waarschijnlijk de auto geweest die de schutter heeft opgepikt. De twee mannen uit Tiel en Maurik zaten dan ook waarschijnlijk in die auto.

Een Renault Kajdar is op de A4 bij Leidschendam door een arrestatieteam onderschept. Volgens de politie is een van de inzittenden de vermoedelijke schutter. In Amsterdam-Oost is dinsdagavond een derde verdachte opgepakt maar diens betrokkenheid is onzeker. Hij is woensdagmorgen heengezonden.

Op de A2 zou na de schietpartij ook een arrestatie zijn geweest. Beelden daarvan circuleerden op internet. De politie heeft daar niets over losgelaten. Mogelijk was die arrestatie in een ander onderzoek of een vergissing. Het is ook mogelijk dat die beelden toch langs de A4 zijn gemaakt.