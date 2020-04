Twee verdachten opgepakt voor neerschieten ex-prof Abdellaoui

Connect on Linked in

De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met het neerschieten van oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui (43) in Amsterdam-IJburg op 6 februari 2019. Het gaat om een 19-jarige man uit Amsterdam en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De kogels waren vermoedelijk bedoeld voor de zwager van Abdellaoui.

Compositietekeningen

De voormalig prof van o.a. Willem II, NAC en De Graafschap raakte gewond bij de schietpartij op de George Sliekerkade, maar was niet in levensgevaar. De twee verdachten zijn dinsdag en donderdag aangehouden. In belang van het onderzoek kan de politie op dit moment geen nadere informatie over de verdachten en hun mogelijke rol bij de schietpartij delen. Vorige maand verschenen compositietekeningen van de daders.