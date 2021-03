Tweede arrestatie voor wapenvondst op Zwols landgoed

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie in Zwolle heeft vrijdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar een grote wapenvondst op het Zwolse landgoed Schellerberg in september 2020. Het gaat om een 45-jarige Zwollenaar. Dinsdag werd al een 44-jarige man uit Zwolle met de bijnaam “De Gier” aangehouden. Dat schrijft RTV Oost.

Eerder is al bekend gemaakt dat een van de gevonden wapens gebruikt is bij de moord op Zwollenaar Henk Wolters, op Oudejaarsavond 2019. Beide Zwolse verdachten zijn opgepakt voor wapenbezit en wapenhandel, niet voor de moordzaak. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat “De Gier” zeker twee weken langer blijft vastzitten. Hij meldde zichzelf op het politiebureau nadat een arrestatieteam eerder zijn woning in de wijk Westenholte binnenviel. Ook werd er met metaaldetectoren onderzoek verricht in het huis van zijn vriendin in Meppel.