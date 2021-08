Nog een tweede Italiaan in Dubai aangehouden (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie van Dubai heeft informatie naar buiten gebracht over de al eerder naar buiten gekomen arrestatie van de Italiaan Raffaele Imperiale. Naast Imperiale blijkt ook medeverdachte Raffaele Mauriello te zijn aangehouden. Imperiale is in Italië verdacht van internationale drugs- en wapenhandel. Mauriello van het beramen en uitvoeren van moorden en wapenbezit. Tegen beiden liep een internationale signalering van Interpol.

Valse identiteit

Imperiale woonde in Dubai met een valse identiteit en gebruikte de naam ‘Antonio Rocco’. Om veiligheidsdiensten van zijn spoor te brengen, reisde hij in verschillende auto’s en woonde hij in een geïsoleerd appartement. De locatie van het huis hielp hem de mensen te observeren die het naderden. Hij had opzettelijk vermeden een adres te registreren, om autoriteiten te misleiden en in de schaduw te blijven, aldus de politie.

Raffaele Imperiale is geboren en getogen in de Italiaanse stad Napels maar werkte later in Amsterdam. De politie rekent hem tot de Camorra. Bij het directoraat voor drugsbestrijding in Stabia, Napels, loopt een onderzoek tegen de verdachten.

Camera’s

De Italianen stonden van observatie van ‘slimme camera’s’ die worden aangestuurd door software met kunstmatige intelligentie. Het politieteam nam grote sommen contant geld, luxe horloges en enkele waardevolle bezittingen, waaronder schilderijen, in beslag. Anders dan in het geval van Ridouan Taghi, die in december 2019 in Dubai werd gearresteerd, zal justitie in Dubai met Italië afspraken maken over een uitlevering. Taghi werd het land uitgezet.

De vondst van schilderijen is opmerkelijk. Imperiale was de man die bleek te beschikken over de uit het Van Goghmuseum gestolen schilderijen die door hem werden bezorgd bij de Italiaanse justitie. Over welke schilderijen Imperiale in bezit had is geen duidelijkheid.

De afgelopen maanden heeft de politie van Dubai meerdere arrestaties verricht van criminelen die buiten de VAE worden gezocht. In mei arresteerde de politie Michael Paul Moogan. Een maand eerder arresteerde de politie de Franse drugsbaron Moufide “Mouf” Bouchibi, die tien jaar op de vlucht was. In juli vorig jaar werd de Nigeriaan Raymond Abbas, bekend als “Hushpuppi” aangehouden.