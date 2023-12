Tweede verdachte (21) vast in onderzoek fatale schietpartj Erasmus MC

Connect on Linked in

De politie heeft maandag een 21-jarige man uit Den Haag aangehouden naar aanleiding van een dna-hit op één van de vuurwapens die Fouad L., verdachte van de Rotterdamse dodelijke schietpartijen, voor handen had. Tijdens dit incident op 28 september kwamen drie mensen om het leven.

(Beeld: JBMedia)

De aangehouden Hagenaar is inmiddels gehoord en zit nog vast. Hij heeft volgens de politie geen actieve rol gehad bij beide schietpartijen.

Of het gaat om een dna-match op de gebruikte Glock 19 die in het Erasmus-ziekenhuis werd gevonden, is onduidelijk. Op het pistool was een wapenlaser gemonteerd dat het richten vergemakkelijkt.

Verdenking

Justitie verdenkt Fouad L. van drie maal moord, twee brandstichtingen en verboden wapenbezit. De 32-jarige student aan het Erasmus MC werd op 28 september net buiten het Erasmus MC door een arrestatieteam opgepakt. Hij zou kort daarvoor zijn buurvrouw en diens 14-jarige dochter hebben doodgeschoten en daarna in het Erasmus MC een 43-jarige docent hebben doodgeschoten.

L. had waarschijnlijk voor de schietpartij zijn eigen woning in brand gestoken. Ook in het academische ziekenhuis ontstond brand.