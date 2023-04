Tweede verdachte aangehouden na dood man in Wouwse Plantage

Connect on Linked in

De politie heeft deze week een tweede verdachte aangehouden, in het onderzoek naar de dood van een man in het Brabantse Wouwse Plantage.

In beeld

De verdachte is een vrouw uit Bergen op Zoom. Ze zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer. Ze kwam in beeld in het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van het slachtoffer, aan de Julianaweg in het Brabantse Wouwse Plantage, meldt de politie donderdagmiddag.

De vrouw wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Geweld

Crimesite meldde eerder dat het slachtoffer de 58-jarige Gradus Haisch uit Bergen op Zoom is. Deze bewoner van een woonwagenkamp kwam op de avond van vrijdag 24 maart om het leven door geweld. De politie vermoedde dat het om een misdrijf ging. Een dag later werd een 35-jarige Bergenaar aangehouden.

De mishandeling gebeurde bij een vervallen sloopboerderij, in het stille buitengebied van Wouwse Plantage, aldus BN De Stem. Volgens Omroep Brabant was de man aangetroffen dichtbij de loods waar in 2020 de zogenoemde martelcontainers werden ontdekt. Het is inmiddels duidelijk dat dit niets met het geweld van die avond te maken heeft.

Familieleden van Gradus Haisch waren eerder het doelwit van geweld.

Op Facebook wordt inmiddels gesuggereerd dat de aangehouden vrouw de dochter van Gradus Haisch zou zijn, en de 35-jarige man haar vriend.