Tweede verdachte opgepakt in Achterhoekse cold case

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van Tonny ter Horst in Doetinchem, in 2000. Het is een 53-jarige man uit Didam. Twee weken geleden is al een man gearresteerd van wie de politie denkt dat hij de schutter is geweest.

Dat is een 50-jarige man uit Doetinchem.

In het onderzoek is een doorbraak gekomen nadat vorige maand tv-programma Opsporing Verzocht extra aandacht gaf aan de cold case.

Tonny ter Horst (34) liep bij toeval twee mannen tegen het lijf die net op de vlucht waren geslagen na een overval bij een coffeeshop.

Tijdens de vlucht schoten ze hem neer en hij overleed ter plekke.