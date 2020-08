Twentse “godfather” door Duitsland overgeleverd aan Nederland

Connect on Linked in

De zelfbenoemde Twentse godfather Simo D. wordt overgeleverd aan Nederland. Dat melden verschillende bronnen aan RTV Oost. Ook een medeverdachte van D. die in Duitsland gevangen zit (“Vin”) komt mee. Justitie in Almelo wil hen vervolgen voor een reeks moordpogingen.

De twee zitten in Duitsland celstraffen uit voor drugshandel. Die straf heeft D. vrijwel uitgezeten. Vin heeft nog wel jaren te gaan.

Een van de zaken waar volgens het Openbaar Ministerie Simo D. verantwoordelijk voor was is het in brand steken van een Enschedese kapper. Verder gaat het om het beschieten van een man in Gronau en van een serie panden in Enschede en Almelo. De uitvoerders van deze aanslagen waren mannen met bijnamen Grote- en Kleine Wolf, zij zijn al veroordeeld tot 25 en ruim 10 jaar celstraf.

De recherche denkt dat de Nederlanders Simo D.¬†opdrachten voor aanslagen gaf vanuit zijn Duitse cel, ook aan inmiddels veroordeelde mannen uit de zogenoemde “Goliath-bende”

Er heeft ook een kroongetuige in de zaak verklaringen afgelegd.