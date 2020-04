“Goliath-bende”: straffen tot acht jaar cel voor drugshandel

In Almelo heet de rechtbank twaalf verdachten die justitie rekent tot de “Goliath-bende” veroordeeld tot celstraffen tot acht jaar, voor drugshandel, wapenbezit en voorbereiding voor moord op leden van motorclub Satudarah. Hoofdverdachte Janely “El Chapo” C. krijgt hiervoor acht jaar cel, na een eis van tien jaar.

Simo D.

C. werd reent door Spanje overgeleverd. Tegen andere verdachten was tot acht jaar cel geëist, zij krijgen straffen tussen de 2,5 en 7 jaar cel, na een eis van 8 jaar. Twee verdachten krijgen werkstraffen. De man die volgens justitie de groep zou hebben aangestuurd is Simo D.. Hij stond niet terecht omdat hij in Duitsland een celstraf uitzit. Waarschijnlijk wordt hij later in Nederland nog vervolgd voor moorden en andere geweldsdelicten.

Duitsland

De groep had in Enschede en andere plekken in Oost- en Zuid-Nederland opslagplaatsen voor verschillende soorten harddrugs. Die gingen vandaar richting andere Europese landen, zoals 15 kilo amfetamine die naar Duitsland ging. In een pand in Emmen vond de politie 53 kilo amfetamine en in Roermond 32 kilo en nog eens 13 kilo aan XTC-pillen. Ook werd er via het darkweb op internet drugs bij de groep besteld die dan weer via de post werd opgestuurd, ook naar landen buiten Europa.

Het onderzoek van de politie werd makkelijk gemaakt doordat de politie de crypt0-telefoons van de verdachten kon uitlezen