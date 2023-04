Twintig huizen beschadigd bij explosie in Antwerpen, link met drugsmilieu

Print This Post

In het centrum van Antwerpen zijn zaterdagnacht bij een zware explosie twintig woningen beschadigd. De politie gaat uit van een link met het drugsmilieu. Volgens de Gazet van Antwerpen ging het explosief af bij het ouderlijke huis van Xavier P., die onder meer verdachte is in het omvangrijke Sky-dossier tegen Gianni B.. De groep wordt verdacht van de invoer van ruim 11 ton cocaïne.

(Beeld: Gazet van Antwerpen)

De aanslag in de Osystraat nabij de Rooseveltplaats vond rond 03.20 plaats. In eerste instantie werd gedacht aan een gasexplosie, maar al snel bleek het te gaan om een explosie, die vermoedelijk werd veroorzaakt door een vuurwerkbom. Bij de ontploffing raakten twintig woningen beschadigd.

Eén persoon liep verwondingen op door glasscherven. De woning waar het explosief afging, moest worden gestut om instorting te voorkomen. Bij de andere woningen is vooral sprake van glasschade. Ook vijf voertuigen liepen schade op. Er is nog niemand aangehouden.

Xavier P.

De woning waar de explosie plaatsvond betreft het ouderlijke huis van Xavier P., onder meer verdachte in het Sky-dossier tegen Gianni B. dat later voor de correctionele rechtbank in Antwerpen wordt behandeld. Het netwerk wordt ervan verdacht zeker 11 ton cocaïne te hebben geïmporteerd.

P. was in het verleden betrokken bij verschillende uithalingen van partijen drugs in de Antwerpse haven en heeft goede connecties met havenmedewerkers.

Drugscriminelen

Xavier P. en Gianni B. werkten volgens de Gazet voor verschillende mensen. In het dossier zitten opdrachtgevers als Jos Leijdekkers, alias “Bolle Jos”, Omar “Patje Haemers” G. en Diter C.. Hoofdverdachte Gianni B. stuurde de criminele organisatie aan vanuit een villa in Marbella, maar werd in de zomer van 2021 opgepakt door de politie.