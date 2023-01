Tot dertien jaar cel voor invoer ruim zes ton cocaïne via Antwerpen

Connect on Linked in

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag dertien en elf jaar cel opgelegd aan de bekende drugscriminelen Omar “Patje Haemers” G. en Mounir El B. Ze maakten met 21 anderen deel uit van een criminele organisatie die tussen november 2020 en mei 2021 meer dan zes ton cocaïne invoerde via de Antwerpse haven.

(Beeld uit archief)

De Gazet van Antwerpen schrijft dat er geldboetes tot 200.000 euro zijn opgelegd en dat de rechtbank een crimineel vermogen van ruim 30 miljoen euro verbeurd verklaarde.

Sky ECC

Het onderzoek naar de criminele organisatie rond Omar “Patje Haemers” G. (33) begon in maart 2021, nadat in de haven van Antwerpen een container met 818 kilo cocaïne was aangetroffen. Een vrachtwagenchauffeur werd opgepakt en gekraakte chats van Sky ECC leidde de opsporingsdiensten naar enkele bekende namen uit het drugsmilieu, die zich inmiddels in Dubai bevonden.

Uithaalfirma

Het ging om de ex-kickbokser Omar G. en de broers Mounir “Gino” en Ilias El B. Volgens het Openbaar Ministerie waren zij de leiders van een uithaalorganisatie die beschikte over eigen transportbedrijven, loodsen, corrupt havenpersoneel en vrachtwagenchauffeurs. Tot hun klanten behoorden Nederlandse en Albanese criminelen. Ook onderhielden ze contact met leveranciers uit Zuid-Amerika.

Albanezen

Volgens de rechtbank was de organisatie rond Omar G. en Mounir “Gino” in een half jaar tijd goed voor zestien geslaagde uithalingen, waarbij 6.444 kilo cocaïne werd geïmporteerd in opdracht van een Albanese misdaadclan. Enkele transporten mislukten, daarbij werd 1.700 kilo in beslag genomen.

De in Dubai voortvluchtige Omar “Patje Haemers” G. krijgt de hoogste straf. Hij is bij verstek veroordeeld tot dertien jaar cel, 200.000 euro boete en 5,5 miljoen euro verbeurdverklaring. De broers Mounir en Ilias E.B. uit Deurne, die ook uit België vertrokken zijn, krijgen respectievelijk elf en twaalf jaar cel, 200.000 euro boete en 6 miljoen en 6,2 miljoen euro verbeurdverklaring.

Kompania Bello

Bledar S., kopstuk van het Albanese drugssyndicaat Kompania Bello, werd veroordeeld tot twaalf jaar cel, 200.000 euro boete en 2,8 miljoen euro verbeurdverklaring. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding van Omar G., Mounir en Ilias E. B., Bledar S. en twee medebeklaagden.

Bledar S. werd in november 2019 in België al veroordeeld tot tien jaar cel als leider van een criminele organisatie die zich bezighield met wietplantages en cocaïnesmokkel. Eerder was hij ook in Italië al veroordeeld voor drugssmokkel.

