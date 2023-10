Uitgebrande auto in Amstelveen vermoedelijk betrokken bij schietpartij in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

Op een parkeerplaats aan de Noorddammerweg in Amstelveen is vrijdagmiddag een volledig uitgebrande auto aangetoffen. De politie vermoedt dat het voertuig betrokken is geweest bij de dodelijke schietpartij aan de Etnastraat in Amsterdam-Osdorp op woensdagnacht. De recherche zoekt getuigen van de brandstichting.

Land Rover Discovery

Rond 13.40 vanmiddag kregen de hulpdiensten de melding van een brand. Omdat er vermoedelijk sprake is van brandstichting komt ook de forensische opsporing ter plaatse. Al snel wordt duidelijk dat het voertuig, een Land Rover Discovery, mogelijk betrokken is geweest bij het schietincident aan de Etnastraat, in de nacht van woensdag op donderdag.

Getuigen hebben na het incident twee verdachten zien wegrijden op een scooter. De recherche zoekt getuigen van de brandstichting.

Twee zwaargewonden

Het slachtoffer zou de 18-jarige Jamario uit Amsterdam-West zijn. Hij werd woensdagnacht rond 00.15 neergeschoten op de Etnastraat in Amsterdam-Osdorp. Ook op de Lutkemeerweg werd een zwaargewond slachtoffer aangetroffen, een 17-jarige jongen uit Amsterdam. Beide zwaargewonde slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar de 18-jarige man dezelfde nacht aan zijn verwondingen overleed.

De recherche onderzoekt of het motief voor de schietpartij in de drillrapscene moet worden gezocht.