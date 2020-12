Recordaantal plofkraken in Duitsland dit jaar (UPDATE)

Connect on Linked in

Dit jaar bliezen plofkrakers in Duitsland meer geldautomaten op dan ooit tevoren. Vooral in deelstaat Noordrijn-Westfalen, aan de Nederlandse grens, was het vaak raak. Tot 16 december 2020 waren er 390 plofkraken, daarmee werd het record uit 2018 met 369 plofkraken verbroken. In de meeste gevallen (230 keer) was er geen buit, schrijft Die Welt.

Noordrijn-Westfalen is in 2020 wederom koploper onder de ‘plofkraakdeelstaten’. Tot 16 december waren daar 174 machines opgeblazen (inclusief pogingen), in heel 2019 waren dat er 105. Ook in het aan Nederland grenzende Nedersaksen (45), Baden-Württemberg (36) en Rijnland-Palts (34) werd tientallen malen toegeslagen.

Vorig jaar vonden er in totaal 349 plofkraken plaats in Duitsland, dat wordt dus dit jaar veruit overschreden; mogelijk wordt het aantal van 400 zelfs bereikt. De Duitse krant verzamelde de gegevens op basis van informatie van de regionale staatspolitie van vijftien van de zestien deelstaten. Alleen deelstaat Saksen gaf geen gedetailleerde informatie, maar meldde wel dat het er minder dan tien waren.

Nederlandse maatregelen

Volgens de Duitse recherche houdt de toename van het aantal plofkraken mogelijk verband met de preventieve maatregelen die in Nederland zijn genomen, zoals het ’s nachts sluiten van geldautomaten, het sluiten van afstortkluizen en verwijderen van de automaten op risicovolle plaatsen. Maandag werd ook bekend dat over drie maanden alle Nederlandse geldautomaten onder een woning worden beveiligd met een nieuw systeem waarmee biljetten bij een plofkraak waardeloos worden gemaakt.

Audi-bende

Vooral in de regio Noordrijn-Westfalen worden veel plofkraken gepleegd door Nederlands/Marokkaanse criminelen die behoren tot de zogenoemde Audi-bende. Volgens de Duitse politie bestaat deze groep uit 300 jonge criminelen uit vooral de regio’s Utrecht en Amsterdam die opereren in wisselende samenstelling. Ze verplaatsten zich bij voorkeur in gestolen Audi’s.

Van de 132 verdachten die vorig jaar in Duitsland zijn geïdentificeerd, kwamen er 68 uit Nederland. Meerdere plofkrakers werden vorig jaar in Duitsland veroordeeld tot jarenlange celstraffen.

Amsterdammer opgepakt

Op 11 december werd een 28-jarige Amsterdammer in de hoofdstad opgepakt op verzoek van de Duitse politie. Hij wordt verdacht van het plegen van een plofkraak op een bank in de Duitse plaats Germering in de nacht van 17 op 18 oktober 2018. In zijn woning werden meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter aangetroffen en in beslag genomen.

Twaalf jaar cel

De man wordt verdacht deel uit te maken van een groep plofkrakers die op heterdaad werd betrapt in Germering. Ze probeerden te ontkomen door met hoge snelheid op politiewagens in te rijden. De mededaders konden worden aangehouden. Daarbij loste de politie schoten. De Amsterdammer wist te ontkomen en stond gesignaleerd. Zijn mededaders zijn in Duitsland veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot twaalf jaar.