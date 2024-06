Uitgelekt: geheim plan recherche over Sky ECC

Connect on Linked in

Een Nederlandse advocaat beschikt over een zeer geheim plan van aanpak dat de recherche van de Nationale Politie heeft opgesteld voor de verwerking van door de politie gehackte chats van berichtendienst Sky ECC. Uit dat stuk zou blijken dat het Openbaar Ministerie tot nu toe aan rechtbanken geen openheid van zaken heeft gegeven over de hack.

Door @Wim van de Pol

Advocaat Yehudi Moszkowicz toonde het stuk vrijdag tijdens een regiezitting voor het gerechtshof in Arnhem. Daar speelt het hoger beroep tegen de verdachten in de zaak van de vergismoord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) uit Nijmegen. Kiliçsoy werd op 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in Beuningen doodgeschoten. Inmiddels is vast komen te staan dat Kiliçsoy bij vergissing het doelwit werd.

Levenslange eis

Moszkowicz is een van de advocaten van Jomairo D. uit Amsterdam-Zuidoost, die de makelaar of opdrachtgever bij de liquidatie is geweest, volgens het Openbaar Ministerie, dat bij de rechtbank levenslang tegen hem eiste. De rechtbank legde D. 30 jaar cel op.

Het bewijs tegen D. bestaat vrijwel alleen uit chats die de politie leesbaar heeft gemaakt na een hack tussen 2019 en 2021 op servers van Sky ECC in het Franse Rouabaix.

Geen open kaart

Moszkowicz zei bij van grapje op de zitting dat hij het stuk van ‘kabouters’ heeft gekregen. Hoe precies hij eraan is gekomen wil hij dus niet zeggen, wel dat het op volstrekt legale wijze is gegaan. Moszkowicz: ‘Ik heb de toedracht ervan precies uitgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten.’

Tijdens het pleidooi toonde Moszkowicz aan het gerechtshof en aan de advocaat-generaal het “Inzetplan 13Werl” en citeerde hij eruit, maar hij weigerde het over te leggen.

Moszkowicz: ‘Het Openbaar Ministerie heeft herhaaldelijk geen open kaart gespeeld als er vragen werden gesteld over de gang van zaken bij de hack van Sky ECC. Ik heb het OM dringend aangeraden om vanaf nu transparant en eerlijk te gaan zijn. En op tafel te leggen hoe de hack werkelijk is gegaan. Als zij dat niet doet, zal ik op enig moment dat voor hen gaan doen. Want het ‘Inzetplan 13Werl’ is niet het enige waar ik over beschik.’

Sky Global

Onderzoek Werl is in 2019 begonnen en was gericht op de verdachte rechtspersonen Sky Secure Enterprise en Sky Global Holdings, de aanbieders van de encryptie-app Sky ECC.

De Franse onderzoeksrechter gaf toestemming voor het plaatsen van een IP-tap tussen twee servers van Sky in Roubaix. De data die dat opleverde gingen direct naar de Nederlandse opsporing. Er werden wel enkele sleutels achterhaald maar nog geen berichtenverkeer ontsleuteld. Dat gebeurde pas op grote schaal daarna, in 2021, toen de politie enkele maanden lang live meekeek in alle berichten van alle Sky-gebruikers.

‘Hack door en voor Nationale politie’

Volgens Moszkowicz staat in het plan van aanpak precies te lezen hoe uitrol van de Sky-hack in zijn werk is gegaan en wat er daarna met de leesbaar gemaakte berichten ging gebeuren.

Moszkowicz: ‘Die informatie is van groot belang voor de toepasbaarheid van het baanbrekende arrest van het Europese Hof van Justitie van 30 april. Als immers vast komt te staan dat een telefoon in een ander land was dan met name Frankrijk, kan dat mogelijk tot bewijsuitsluiting leiden.’

‘Weer een hack door en voor de nationale politie’, schrijft de politie in het plan. Dat lijkt duidelijke taal, die in tegenspraak is met het standpunt van het Openbaar Ministerie over de hack op de encryptiediensten EncroChat en Sky ECC.

Nog altijd weigert het Openbaar Ministerie volmondig te erkennen – in weerwil van veel aanwijzingen – dat Nederlandse techneuten de hoofdrol speelde bij zowel de hacks op EncroChat als Sky ECC.

Chat X

Het was al uitgelekt, en op Crimesite gepubliceerd, dat de politie beschikt over een mysterieus programma met de naam Chat X.

Uit het plan blijkt nu dat Nederlandse specialisten dat programma Chat X hebben geschreven. Met die “interface”, een soort zoekmachine, kon de politie zoeken in de honderden miljoen chats van Encro en Sky.

In tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie telkens in vele rechtszaken heeft gezegd staat in plan van aanpak zonneklaar hoe van alle chats de locatiegegevens beschikbaar waren tijdens de hack. De recherche kon precies zien in welk land en in welke stad iedere Sky-gebruiker zijn berichten verstuurde. Chat X zet bij ieder bericht een vlaggetje van het land waarvandaan een bericht is verstuurd.

Mink Kok

Officieren van justitie hebben kennelijk hierover in vele zaken niet de waarheid gezegd als ze stelden dat locatiegegevens van chats niet aan de rechtbank konden worden gegeven.

Locatiegegevens kunnen uiterst belangrijk zijn in het bewijs en voor identificatie omdat ermee kan worden aangetoond of een verdachte ergens wel of niet was op het moment dat een Sky-bericht is verstuurd. Dat is zeer belastend of juist ontlastend.

Dat bleek afgelopen week bijvoorbeeld in de lopende strafzaak tegen Mink Kok.

Moszkowicz tegen Crimesite: ‘Als het Openbaar Ministerie nu geen openheid van zaken gaat geven dan zal dat mogelijk in de toekomst consequenties gaan hebben voor haar ontvankelijkheid. Want een ding is zeker op grond van de stukken die ik nu heb staat vast dat niet de waarheid is gesproken. Ik roep mensen bij deze op om zich bij mij te melden als ze beschikken over stukken – uit binnen of buitenland – die een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontmaskering van de werkwijze van het OM.’

Het gerechtshof in Arnhem beraadt zich op dit moment op de vragen die Moszkowicz over de Sky-hack heeft gesteld.

