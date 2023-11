Verdachte bestuurder Beuningse vergismoord vrijgesproken

Connect on Linked in

De rechtbank heeft een verdachte van de vergismoord op Mehmet Kilicsoy in 2020 vrijgesproken van betrokkenheid daarbij. Er is te weinig bewijs voor de beschuldiging dat hij zou weten waarom hij een vluchtauto plaatste.

door Joost van der Wegen

Beeld: een van de vluchtauto’s die zijn gebruikt in de Beuningse vergismoord.

Vluchtauto

De 31-jarige man werd er door justitie van verdacht dat hij op 4 juli 2020 een bestelbus die later bij de moord werd gebruikt, in Beuningen plaatste. Op 5 juli van dat jaar zou hij ook met de latere vluchtauto in Beuningen zijn geweest, en de bestelbus hebben verplaatst. Op 6 juli 2020 zou de man betrokken zijn bij de moord zelf, ofwel als bestuurder van de vluchtauto (een zwarte Renault Megane), ofwel als schutter.

De officier van Justitie eiste een celstraf van 22 jaar tegen de man.

Geen bewijs

De rechtbank vindt nu bewezen dat de man op 4 juli 2020 de bestelbus, een Volkswagen Transporter, in Beuningen plaatste. Maar de rechtbank ziet in het dossier geen bewijs dat de man ook op 5 en 6 juli 2020 in Beuningen was.

Het dossier roept meerdere vragen op over wat hij op die dagen deed en bevat meerdere opmerkelijke details, meldt de rechtbank donderdag in een bericht.

Maar dat is volgens haar niet genoeg om tot een bewezenverklaring voor betrokkenheid bij een moord te komen: ‘Omdat niet bewezen is dat de man wist dat de bestelbus die hij in Beuningen neerzette bedoeld was voor een moord, is van medeplichtigheid of strafbare voorbereiding ook geen sprake. Daarom spreekt de rechtbank de man vrij van betrokkenheid bij de moord.’

Buitenland

De rechtbank veroordeelde op 20 december 2022 in totaal 6 mannen voor hun betrokkenheid bij de moord op de 49-jarige, onschuldige Nijmeegse klusjesman Kilicsoy. Op dat moment was de 31-jarige verdachte gedetineerd in het buitenland. Na zijn vrijlating daar, vervolgde het OM hem voor betrokkenheid bij de moord.

Het slachtoffer liet drie kinderen en een vrouw na. Hij werd met zeven kogels om het leven gebracht.

Tot nu toe is volgens de recherche niet helder geworden wie wél het beoogde doelwit was van de aanslag. Dat zou wel iemand uit het criminele milieu zijn geweest.