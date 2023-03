‘Uithaler’ geeft zich over na blaffen politiehond

Connect on Linked in

In de nacht van maandag op dinsdag is rond 01.00 een man opgepakt omdat hij zich op een containerterrein van een havenbedrijf bevond. Het was een 18-jarige jongen die zich op een terminal in de Waalhaven probeerde te verstoppen voor surveillanten.

Blaffen

Volgens de ook aanwezige Zeehavenpolitie kwam hij tevoorschijn toen er een politiehond begon te blaffen.

Momenteel worden er op haventerreinen in de Rijnmond wekelijks jonge mannen opgepakt. Het is in het kader van de nieuwe “Uithalerswet” strafbaar om je onbevoegd op een haventerrein te bevinden. De mannen proberen op haventerreinen heimelijk cocaïne die in containers zit eruit te halen en van de haventerreinen af te voeren.

België

Maandagmorgen werden er twee gearresteerd, datzelfde gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De maandag daarvoor ook twee. Op 28 februari waren het er vier.

Begin maart zijn er ook Nederlanders aangetroffen op haventerreinen in België:

Vijf Belgische en zeven Nederlandse uithalers opgepakt in haven Antwerpen

Vier Nederlanders opgepakt na vondst vijf ton cocaïne in haven Zeebrugge