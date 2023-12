Uitlokker moord Amstelveen berecht volgens volwassenenstrafrecht: 18 jaar cel

Connect on Linked in

Een 19-jarige man is door de rechter tot 18 jaar veroordeeld voor uitlokking van de moord op Itzhak Meiri, in december 2021. De man was destijds 17 jaar. Desondanks is hij veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. ‘Hij heeft een volwassen persoonlijkheid’, vond de rechtbank.

Moord

J. F. heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan uitlokking van de moord door een van de daders te benaderen via social media. Hij heeft de daders vervolgens voorzien van een foto van het slachtoffer en van zijn adres, en heeft een wapen en een baken verstrekt waarmee de auto van het slachtoffer kon worden gevolgd. De man heeft telkens contact gehad met de daders via social media.

Schuldig

Met het uitlokken heeft man zich schuldig gemaakt aan het ernstigste misdrijf dat ons wetboek van strafrecht kent, namelijk moord. Verdachte is daarnaast veroordeeld voor wapenbezit, en voor het witwassen van geld en luxegoederen.

Volwassen

Tijdens het plannen van de moord en het wapenbezit was de man 17 jaar oud. De rechtbank heeft ondanks dat hij bij een deel van de feiten minderjarig was, het volwassenenstrafrecht toegepast. Het toepassen van het volwassenenstrafrecht voor een minderjarige is uitzonderlijk, legt de rechtbank uit:

‘De ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd en de persoonlijkheid van de man zijn hierbij meegewogen. De man heeft de moord voorbereid en heeft een leidersrol vervuld door anderen aan te zetten de moord te plegen. Hij heeft geen openheid gegeven over zijn daden. Na het uitlokken van de moord is hij doorgegaan met het plegen van ernstige strafbare feiten. Tijdens het persoonlijkheidsonderzoek is daarnaast gebleken dat hij zeer zelfbepalend is en een volwassen persoonlijkheid heeft. Er zijn geen mogelijkheden meer voor pedagogische beïnvloeding.

De man is volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar.

De man moet de nabestaanden ruim 78.000 euro schadevergoeding betalen.

Medeplegen

Een 21-jarige man is eerder veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van moord op Meiri. Hij en een 17-jarige jongen bereidden de moord samen voor. Beiden speelden een cruciale rol. Volgens de rechtbank heeft de 17-jarige de dodelijke schoten gelost. Deze jongen kreeg de maximale jeugddetentie van twee jaar en de zwaarste jeugdsanctie, een PIJ-maatregel (jeugd-tbs), opgelegd.

Itzhak Meiri werd in de ochtend van 22 december 2021 in Amstelveen op straat doodgeschoten. Minstens zeven schoten werden afgevuurd, waarvan drie kogels hem (dodelijk) raakten. Er is in de richting van een speelveldje geschoten waar op dat moment kinderen aan het spelen waren en één kogel is door een raam van een woning gegaan waar op dat moment iemand zat te werken.

Afpersen

De Almeerse Israëliër was een bekende in het Amsterdamse criminele milieu. In 2008 werd Meiri veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden.

Meiri was in 2002 onder meer betrokken bij een vermeende afpersingszaak door zakenman Erik de Vlieger, die later vrijgesproken werd in deze affaire. Meiri stond al jaren op een dodenlijst.