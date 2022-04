‘Undercover A-4265 werkte ook in fraudezaak’

Connect on Linked in

Undercoveragent A-4265, die in april vorig voorjaar zelfmoord pleegde omdat hij door zijn werk psychisch in de problemen kwam, was ook ingezet in een grote fraudezaak, zo schrijft De Telegraaf. Die infiltratie in de fraudezaak gebeurde in dezelfde periode dat hij werkte op Joop M. in een onderzoek naar corruptie en grootschalige cocaïnehandel. In die laatste zaak was hij actief tussen december 2019 tot aan zijn dood op 14 april 2021.

Zorgfraude

Volgens De Telegraaf heeft het Openbaar Ministerie in de fraudezaak de inzet van de politie-infiltrant dinsdagmiddag in de Rotterdamse rechtbank bevestigd tijdens een voorbereidende zitting. In de fraudezaak staan zes verdachten terecht die volgens justitie voor ruim dertien miljoen euro zorgfraude hebben gepleegd. Met valse thuiszorgdeclaraties zouden zorgverzekeraars VGZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis zijn opgelicht.

De verdachten werden vorig jaar juni gearresteerd. Sommigen hebben een aantal weken in voorlopige hechtenis doorgebracht.

Harbour Club

De verdachten zeggen dat ze zijn benaderd door de bewuste undercoveragent. Hij stelde voor geld in hun zorgbedrijf te investeren. Tijdens een etentje in de Harbour Club in Amsterdam presenteerde hij zijn plan. Hij kwam daar voorrijden in een Maserati. De groep ging niet in op het voorstel.

Mogelijk gebruikte de A-4265 dezelfde Maserati bij de inzet op Joop M. in Zevenbergschen Hoek. Daar poseerde hij als schemerige maar rijke zakenman.

De rechtbank zet de fraudezaak tegen de zes verdachten later dit jaar voort. De verdachten zijn voorlopig op vrije voeten. Hun advocaten willen nadere informatie over de inzet van de infiltrant.

