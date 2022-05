Utrechtenaar (40) in Abu Dhabi vast voor recordlading 23 ton coke

Connect on Linked in

De politie in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) heeft vrijdag een 40-jarige man uit Utrecht opgepakt die wordt verdacht van de smokkel van 7.179 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen én de invoer van 16.174 kilo cocaïne via de haven van Hamburg. Naast de Nederlander is vrijdag in hetzelfde drugsonderzoek 26Demer ook een 36-jarige verdachte uit Groot-Brittannië aangehouden in Zwitserland.

(Beeld: onderschepping cocaïne in Hamburg tussen lading bouwplamuur)

De twee zullen binnenkort worden uit- en overgeleverd aan Nederland, meldt het Openbaar Ministerie. 26Demer is een grootschalig internationaal onderzoek dat draait om de invoer van ruim 23.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 600 miljoen euro.

Megapartijen

Op 20 februari 2021 ontdekte de Belgische douane in de Antwerpse haven 7.179 kilo cocaïne, die verstopt zat in blokken hout. De 36-jarige Brit die vrijdag werd aangehouden in Zwitserland, wordt door de autoriteiten aan die partij gelinkt. De 40-jarige Utrechtenaar die vrijdag in de VAE is opgepakt wordt naast deze megapartij door het OM ook verdacht van de invoer van een recordlading van 16.174 kilo cocaïne.

Paraguay

Die partij cocaïne, verstopt in blikken bouwplamuur, deed per schip eerst Rotterdam aan. Vervolgens onderschepte de Duitse douane in Hamburg de partij op 12 februari 2021. De cocaïne zat in drie containers afkomstig uit Paraguay. De 29-jarige Atif S. uit Vlaardingen die destijds werd aangehouden als verdachte, is inmiddels door de rechtbank Rotterdam voor zijn rol bij de invoer veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

Tientallen arrestaties

Politieteams in België, Duitsland, Nederland, Paraguay en Spanje hebben op 20 april 2022 doorzoekingen gedaan en tientallen verdachten aangehouden in drugsonderzoek 26Demer. De politie hield toen drie verdachten aan. Ook waren er doorzoekingen in acht panden in Nederland en drie in Spanje. Daarbij werd onder andere een geldbedrag van 2,8 miljoen euro aangetroffen.

Zie ook:

Nieuwe records: 23.000 kilo cocaïne voor Nederland gepakt