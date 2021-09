Vader slachtoffer Mallorca roept getuigen op zich te melden (UPDATE)

Connect on Linked in

De 27-jarige Carlo Heuvelman (foto) was nog geen dag op Mallorca in Spanje toen hij in de vroege ochtend van 14 juli ernstig werd mishandeld in het uitgaansleven. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis. Zijn vader roept getuigen op zich alsnog te melden: ‘Het is geen snitchen’.

De vader van Carlo doet vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een emotionele oproep. Hij vertelt in de uitzending onder andere hoe Carlo zich verheugde op de vriendentrip en hoe hij klaar was voor een volgende stap met zijn vriendin. Vader en moeder Heuvelman zagen hun kind pas voor het eerst weer toen hij in een diepe coma in het ziekenhuis lag. ‘Weet je, aan de ene kant hoop je dat het goed komt. Maar aan de andere kant… als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan? Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo’n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen.’

Doel

Carlo’s vader doet zijn verhaal met een duidelijk doel: het vinden van alle getuigen en alle filmpjes die er rond de fatale mishandeling zijn. Nog lang niet iedereen die daar die avond was, heeft zich namelijk gemeld. Vader Heuvelman hoopt dat getuigen zich over hun schroom heen zetten. ‘Het is geen snitchen. Dit is geen winkeldiefstal, dit is iets heel ernstigs’.

Vier belangrijke getuigen

Het onderzoek richt zich momenteel vooral op vier mogelijk belangrijke getuigen in de zaak die zich nog niet hebben gemeld, zo meldt justitie aan NH Nieuws. Justitie denkt dat deze mensen mogelijk belangrijke informatie hebben over de zaak. De politie laat daarom vanavond op televisie een foto zien van de vier mannen, opgenomen door bewakingscamera’s of door omstanders. De hoop is dat verklaringen van die getuigen het onderzoek in de zaak een stap verder brengen.

Gooise vriendengroep

Tenminste zes jongeren uit ’t Gooi worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadigheden in de badplaats El Arenal. Vier van hen zouden ook gelinkt kunnen worden aan de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. Mogelijk dat er nog meer jongens uit de Gooise vriendengroep van dertien worden aangehouden.

De politie toont straks beelden van mogelijke getuigen van de ernstige mishandelingen tijdens het uitgaansleven op Mallorca. #OpsporingVerzocht 📺 21.20 uur, NPO 1 pic.twitter.com/2eZwHpSzIm — Opsporing Verzocht (@opsporing_tv) September 14, 2021