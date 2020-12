Van der Sloot verdacht van drugshandel in gevangenis (VIDEO)

Connect on Linked in

Tegen de Nederlander Joran van der Sloot (33) is in Peru 18 maanden gevangenisstraf geëist omdat hij marihuana en cocaïne de gevangenis in zou hebben willen smokkelen. Deze zomer werd zijn 23-jarige vriendin gearresteerd bij de ingang van de gevangenis in Juliaca toen ze probeerde een aantal pakketjes met drugs naar binnen probeerde te smokkelen.

In een stel uitgeholde bieten zat 297 gram cocaïne en 140 gram marihuana verstopt. Volgens het Openbaar Ministerie is helder dat Van der Sloot de beoogde ontvanger van de zending was. Joran van Der Sloot is in Peru eerder veroordeeld tot 28 jaar cel voor het beroven en om het leven brengen van Stephany Flores in Miraflores (Lima) in mei van 2010.

In de Juliaca-gevangenis registreerden beveiligingscamera’s op 12 augustus van dit jaar hoe Van der Sloot’s vriendin Eva Pacohuanaco de gevangenis binnenkomt met twee tassen. Bij doorzoeking van haar vier tassen werd de drugs ontdekt.

In de rechtszaak heeft Pacohuanaco gezegd dat ze niet wisten dat er drugs in de tassen zaten. Maar uit een gesprek op WhatsApp, tussen haar en haar broer, zou sprake zijn van de drugs. Ook tegen de broer en drie medegevangenen zijn straffen geëist.

