Van dodelijke steken verdachte jongeren blijven langer vastzitten

Het voorarrest van de drie jongeren die vrijdagavond een man in Den Haag neerstaken, waarna hij kwam te overlijden, is dinsdag met 14 dagen verlengd. Twee van de jongeren komen uit een gezin, waarvan de jongens betrokken zijn bij geweld tussen drillrap-groepen

Gestoken

Justitie verdenkt de drie jongeren ervan het 39-jarige slachtoffer, en een 41-jarige vrouw, te hebben geslagen en geschopt. De man werd ook gestoken, waarna hij is overleden. De drie verdachte jongeren werden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hun voorarrest met twee weken verlengde.

Aangehouden

Het slachtoffer is een Chinese medewerker van een snackbar, Wei, die na zijn werk even voor negen uur op weg naar huis was in de Haagse Houtwijk. De drie minderjarige verdachten werden later in de nacht aangehouden. Het gaat om twee meisjes van 15 en 17 jaar, en een 17-jarige jongen.

Toezicht

Twee van de kinderen blijken uit een probleemgezin te komen, waarvan de oudste zoon al vastzit voor een ernstig steekincident. Vier van de zes kinderen staan onder toezicht, schrijft het Algemeen Dagblad.

Twee van de zoons waren al betrokken bij het geweld van rivaliserende drillrap-groepen, een vete tussen de Haagse groep SK6 (uit het Schipperskwartier) en de Delftse drillrapgroep ZQ, die sinds 2020 wordt uitgevochten. Op 6 mei 2021 stierf hun vriend Myron. Dat was een wraakactie voor eerder geweld waar een van de zoons bij betrokken was, een uur eerder. In deze zaak zijn inmiddels tegen de daders celstraffen tot 12 jaar uitgesproken.

De zoon van het gezin die nu is opgepakt, zwaaide eerder rond met een machete in een winkelcentrum in Den Haag. Hij had als doelwit de drillrapper Jssav van ZQ uit Delft, die later op het schoolplein in zijn gezicht werd geschoten met een jachtgeweer.

Zorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie geven aan zich ‘grote zorgen te maken’ over het gebruik van wapens door jongeren: ‘Sommigen dragen messen bij zich alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ze menen zich te moeten weren tegen de buitenwereld, maar een mes dat wordt meegenomen ter verdediging kan ook snel worden ingezet als aanvalswapen.’